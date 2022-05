Usvajanje budžeta ili pozajmica od entiteta jedini put do izbora

SARAJEVO - Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatio prijedlog Kluba Bošnjaka da se zaključkom obaveže Savjet ministara BiH da u roku od 48 časova Centralnoj izbornoj komisiji BiH obezbijedi 12,5 miliona KM za održavanje opštih izbora u oktobru ove godine.

Očekivano, hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH posvećena ovoj temi, a koju je tražilo pet delegata iz reda bošnjačkog naroda, pretvorila se u međusobna optuživanja ko je kriv za situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina našla.

Najviše optužbi jedni prema drugima iznijeli su predstavnici HDZ-a i SDA, koji su jedni u druge upirali prstom da su baš oni krivci.

Rasprava o obezbjeđivanju sredstava za održavanje opštih izbora u jednom trenutku otišla je i na Izborni zakon BiH s obzirom na to da je Bakir Izetbegović, lider SDA, optužio HDZ, ali i SNSD da su zbog nepristajanja SDA na "nezakonite i neustavne" izmjene Izbornog zakona koje je predložio HDZ blokirali institucije BiH.

"Neće se postići ciljevi. Nisu Bošnjaci krivi. Krivi smo zato što nismo podržali izborni zakon koji je predloži HDZ, a podržao ga SNSD, a koji je protivustavan i protivzakonit", rekao je Izetbegović, koji je nakon što su odbijeni zaključci Kluba Bošnjaka rekao da je napravljen neophodan korak ka tome da visoki predstavnik u BiH odradi svoj dio posla.

On je rekao da od visokog predstavnika očekuje da bar nametne odluku koja će omogućiti da se procedure i procesi koji se odnose na pripreme za oktobarske izbore pokrenu s mjesta.

S druge strane, Dragan Čović, lider HDZ-a, rekao je da Izetbegović izlazi s panfletima o krivcima te da razumije da je kampanja počela, ali da ne može kriviti neko "dvoje" za opstrukcije, istovremeno naglašavajući da ako iko radi opstrukcije u BiH to je Izetbegovićeva stranka, odnosno SDA.

"Ne koristite govornicu za kampanju koja je počela", rekao je Čović, naglašavajući da neko politizuje temu finansiranja izbora i to uglavnom oni koji posljednje dvije godine čine sve da nemamo budžet institucija.

Kada je riječ o finansiranju izbora, Čović, ali i ostali delegati iz hrvatskog i srpskog kluba, istakli su da se ta situacija može riješiti samo usvajanjem budžeta za 2022. godinu te da bi sve ostalo, osim možda pozajmice od entiteta, bilo protivzakonito.

"CIK je predložio odluku za fianansiranje koja nije u skladu sa zakonom", rekao je Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, dodajući da se akumulirana sredstva od 34 miliona prenose i imaju svoju namjenu koja se utvrđuju budžetom te da je u nekoliko navrata pisao urgenicije da se ide u proceduru usvajanja budžeta, ali sjednice Fiskalnog savjeta BiH nisu održavane zbog nedostatka kvoruma.

Nikola Špirić, delegat u Klubu Srba u Domu naroda parlamenta BiH i bivši ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, rekao je da se postojeća situacija s finansiranjem izbora može riješiti samo na dva načina, i to usvajanjem budžeta za ovu godinu ili da entiteti Republika Srpska i Federacija BiH pozajme novac Bosni i Hercegovini koji će ona kasnije vratiti.

On je naveo primjer iz 2007. godine, kada je umro tadašnji predsjednik Republike Srpske, ističući da je tada Republika Srpska finansirala vanredne izbore iako je to bila obaveza institucija BiH, ali da tada niko nije to osporavao.

Ono oko čega su se svi složili jeste da se izbori moraju održati i da će biti održani u oktobru, ali da međusobnim optuživanjima i jalovim raspravama samo otežavaju trenutnu poziciju.

Birači moraju imati povjerenje u izbore

Majk Marfi, ambasador SAD u BiH, rekao je da birači moraju imati povjerenje u integritet izbornog procesa i moraju imati povjerenje da ishod izbora odražava glasačke listiće.

Marfi je zajedno sa članovima CIK BiH i Ketlin Kavalec, šeficom Misije OEBS-a u BiH, razgovarao na temu uspostavljanja portala e-izbori. On je rekao da će glasači odlučiti ko će voditi državu, entitete i kantone u naredne četiri godine te da je to prilika da pozovu na odgovornost stranke koje su vladale zemljom u protekle četiri godine.

Suad Arnautović, predsjednik CIK-a, rekao je da se preduzimaju ogromni napori kako bi se nadoknadio nedostatak sredstava potrebnih toj instituciji za sprovođenje izbora. Šefica Misije OEBS-a istakla je da je održavanje izbora od krucijalnog značaja te da je zbog nedostatka finansiranja ugrožen niz procesa u vezi s pripremama izbora.

"Moglo bi biti ugroženo zapošljavanje, štampanje i pakovanje glasačkih listića. Uskraćivanje sredstava za izbore je ozbiljna stvar", rekla je ona.