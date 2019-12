Usvojen Zakon: Materinski dodatak sigurnost za sve majke

BANJALUKA - Bez obzira na raniji status, sve nezaposlene porodilje u Republici Srpskoj imaće materinski dodatak, nakon što je Narodna skupština RS u danas usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti.

"Porodilja može ostvariti pravo na materinski dodatak ako je u vrijeme poroda nezaposlena i ima prebivalište u RS najmanje godinu dana prije rođenja djeteta", navodi se u ovom zakonskom rješenju.

Pravo na materinski dodatak može ostvariti i majka koja ima prebivalište u RS, ako otac djeteta ima prebivalište u RS najmanje godinu dana prije rođenja djeteta, nakon što je Narodna skupština RS prihvatila amandmane Kluba poslanika SNSD-a na izmjene ovog zakona.

Ovaj akt predviđa da će poslodavcima, korisnicima prava na refundiranje iz važećeg zakona, u 2020. godini biti refundirana naknada plata u iznosu od 100 odsto nakon isplate naknade plate radniku.

"Ovakvim zakonskim rješenjem smanjiće se troškovi porodiljskog odsustva zaposlenih svim poslodavcima", navodi se u zakonskom rješenju i dodaje da se uvodi i novo pravo naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju u iznosu od 25 odsto od osnovice iz člana 21 važećeg zakona.

Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja "Četiri plus", rekao je da je to svakako jedan vid sigurnosti za sve nezaposlene majke, ali i one zaposlene.

"Ovo je sada jedna sigurnost i za zaposlene majke koje nisu ni smjele zatrudniti, jer bi ostale bez posla, tako da je to dobar potez i korak ka poboljšanju nataliteta u RS. Mi godinama zagovaramo i dječji doplatak, što bi bilo obavezno. Ako je već išla izmjena Zakona o dječjoj zaštiti, i to je trebalo uvrstiti", kaže Radovanović.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, rekao je da je riječ o zahtjevu koji je star 10 godina i da je sada riješen u tri faze, tako da je time najveći dio problema koji su poslodavci imali u smislu tereta socijalne politike sada i riješen.

"Refundiranje 100 odsto za tih 12 mjeseci je generalno, po našem mišljenju, jedna od najboljih do sada mjera koje se tiču nataliteta i koja je poslala najbolju poruku ženama da država misli na njih", rekao je Trivić i dodao da su poslodavci po nekim procjenama plaćali iz svog budžeta oko 35 miliona KM na godišnjem nivou, te da se procenat povećavao svake godine, ali da će sada to država da im refundira.

Narodna skupština RS usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, te je usvojen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima. Takođe je usvojen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu RS.

Poslanici u Narodnoj skupštini RS usvojili su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, čiji je cilj dalji razvoj tržišta doborovoljnog penzijskog osiguranja. Ovim zakonom se nastoje omogućiti dodatne penzije posredstvom sigurne dugoročne štednje u (dobrovoljnim) penzijskim fondovima, te podstaći dalji razvoj finansijskog tržišta i privrede.