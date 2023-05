Usvojen novi pravilnik, ništa od obilježavanja službenih vozila

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara Bosne i Hercegovine nedavno je usvojio novi Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, međutim nije ispoštovan zaključak parlamenta BiH koji je upravo Savjetu ministara BiH još 2020. godine dao rok od 30 dana da izmijeni pravilnik koji će propisati da se obilježe službena vozila, a u cilju smanjenja zloupotreba.

U novom pravilniku, koji je objavljen u "Službenom glasniku BiH", nema ni riječi o obilježavanju vozila i pored toga što je to bila jedna od preporuka Kancelarije za reviziju institucija BiH, koja je prije gotovo tri godine utvrdila da je zloupotreba vozila praktično svakodnevna i da su česte situacije da se ona koriste u privatne svrhe.

"Trebalo je da postupe po zaključku parlamenta i propišu da se vozila obilježe jer bi to smanjilo zloupotrebe i ta vozila učinila vidljivijim. Kao što firme moraju obilježiti svoja vozila, i institucije bi trebalo to da urade. Obilježavanjem vozila oni koji ih koriste bi se drugačije ponašali i ne bi imali slobodu koju sada imaju da idu u nabavku službenim vozilima, prevoze članove porodice, voze djecu u školu...", rekao je za "Nezavisne novine" Jasmin Emrić, poslanik A SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma.

Novim pravilnikom koji je usvojio Savjet ministara BiH, između ostalog, definisano je da visoku klasu automobila u vrijednosti do 160.000 KM može koristiti samo predsjedavajući Savjeta ministara BiH. Svi ostali, odnosno ministri, predsjednik Suda, glavni tužilac, direktori, zamjenici, glavni inspektori, zamjenici ministara, rukovodioci institucija, sekretari itd. mogu koristiti vozila niže klase. Recimo, ministri, predsjednik Suda BiH i glavni tužilac Tužilaštva BiH moći će koristiti vozila više srednje klase, čija je vrijednost do 130.000 KM.

Vozila srednje klase čija je vrijednost do 70.000 KM moći će koristiti direktor, zamjenik i glavni inspektor OBA, zatim zamjenici ministra, rukovodioci institucija, sekretari ministarstava, dok će vozila niže srednje klase, čija je vrijednost do 60.000 KM, odnosno niže klase, čija je vrijednost do 30.000 KM, moći koristiti zamjenici rukovodilaca i pomoćnika rukovodilaca u institucijama BiH te zaposleni kojima rukovodioci daju pravo da koriste vozilo.

Novim pravilnikom definisano je i kada se mogu službena vozila prodavati pa tako vozila visoke i više srednje klase mogu se prodati nakon pređenih 200.000 kilometara ili sedam godina starosti, uz uslov da je prešlo najmanje 150.000 kilometara, dok je za ostale klase definisano da se mogu prodati nakon pređenih 150.000 kilometara ili sedam godina starosti, s tim da mora preći najmanje 100.000 kilometara.

Takođe, ovim pravilnikom je propisan i broj vozila koje neka institucija može imati, a to je ukupno 251 vozilo, s tim da njim nisu obuhvaćena vozila Predsjedništva BiH, Ustavnog suda BiH i Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Kada je riječ o vozilima specijalne namjene kao što su teretna, dostavna, vojna i vozila za obavljanje obavještajnih i policijskih zadataka, ona su izuzeta iz pravilnika, s tim da institucije koje koriste ta vozila moraju izraditi pravilnike na koje saglasnost daje Savjet ministara Bosne i Hercegovine.