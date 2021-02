Usvojenim odlukama BiH (ne)će u NATO

SARAJEVO, BANJALUKA - Kao što je i očekivano, usvajanje odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO-om izazvalo je oprečne stavove, jer zavisno od pozicije u vlasti, svako je tumači na svoj način.

Sa jedne strane, opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da se radi o izdaji Srpske, koja usvojenim dokumentima ide put NATO-a, što u vlasti negiraju tvrdeći da se radi samo o saradnji, ali ne i o integraciji. Slična situacija je i u Federaciji BiH.

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a, rekao je da je saradnja sa NATO-om prihvatljiva, ali ne i članstvo u toj alijansi.

"Integracija u NATO ne, to je jasna stvar. Istrajavamo mjesecima na toj vrsti priče kako bi oni koji se zalažu za članstvo konačno shvatili da neće doći niko sa strane i natjerati nas da to prihvatimo", rekao je Dodik ističući da sve zemlje imaju neku vrstu saradnje sa NATO-om te da to ima i Srbija, a ranije je imala i Rusija.

Dodik je rekao da saradnja nije sporna, ali da jesu integracije te da je Srpska usvajanjem odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO-om potvrdila sve ono što je ranije govorila.

Inače, prvobitni prijedlozi koji su dolazili pred Savjet ministara BiH nosili su naziv komisije za NATO integracioni proces BiH, što je bilo neprihvatljivo ministrima koji dolaze iz Republike Srpske i na kraju je taj naziv promijenjen u Komisiju za saradnju BiH sa NATO-om. Osim odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO-om, Savjet ministara BiH jednoglasno je usvojio i dokument "Realizacija programa reformi BiH 2019-2020. godina".

Za razliku od Dodika, koji tvrdi da u tim dokumentima nema ništa sporno, u SDS-u kažu da je potez SNSD-a da prihvati te dokumente skandalozan te da se radi o Dodikovoj izdajničkoj politici.

"Jasna je potpuna kapitulacija SNSD-a pred NATO putem BiH i RS. Samo je bilo pitanje vremena kada će, poslije prethodnog potpisa, staviti i ovaj pečat. Uvođenje u NATO je velika nacionalna greška i neoprostiva izdaja vlastitog naroda", rekao je Mirko Šarović, lider SDS-a.

Predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović rekao je da postoji razlika između komisije za NATO integracioni proces BiH i Komisije za saradnju BiH sa NATO-om.

"Jasno je da postoji razlika i da je precizno definisano kako će se Srpska postaviti o ovom pitanju. Opozicija ovo pitanje gleda iskrivljeno, odnosno onako kako želi", rekao je Čubrilović.

Kao i u Republici Srpskoj, i u Federaciji BiH postoje različita tumačenja, a opozicionim partijama najspornije je to što je promijenjeno ime same komisije, koja umjesto integracija nosi naziv saradnja.

Ipak, u SDA kažu da pozdravljaju odluku Savjeta ministara o usvajanju programa reformi, čime se, kako su naveli, potvrđuje održiva sposobnost institucija BiH da izvršavaju obaveze prema NATO savezu u procesu integracija, saopšteno je iz SDA.

"Bosna i Hercegovina na taj način nastavlja ispunjavati obaveze iz Akcionog plana za članstvo (MAP), što jasno potvrđuju stavovi iz sjedišta NATO saveza. Komisija za saradnju na ovaj način nastavlja da provodi ranije usvojene zakone, strategije i odluke o integraciji BiH u NATO savez", saopštili su juče iz SDA.