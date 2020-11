Utorak dan D za Osmicu

SARAJEVO - U Sudu BiH za utorak je zakazano ročište u predmetu protiv Osmana Mehmedagića Osmice, direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA), na kome bi Tužilaštvo BiH i odbrana trebalo da se izjasne o zahtjevu da Mehmedagiću bude zabranjeno obavljanje dužnosti direktora OBA do okončanja krivičnog postupka.

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Mehmedagića i Muhameda Pekića, rukovodioca u OBA, a na ročištu 10. novembra biće razmatran prijedlog o određivanju mjera zabrane koje je predložilo Tužilaštvo BiH.

Tužilaštvo BiH, naime, traži da se Mehmedagiću i Pekiću zabrani obavljanje dužnosti do okončanja krivičnog postupka.

Sagovornici "Nezavisnih" smatraju da bi Mehmedagić, nakon što je protiv njega potvrđena optužnica koja ga tereti za zloupotrebu položaja, trebalo da bude udaljen s te funkcije sve dok Sud ne da konačnu odluku u vezi sa predmetom koji se protiv njega vodi.

"I na direktora OBA trebalo bi da se odnosi isto ono što se odnosi na sve zaposlene u institucijama na nivou BiH, a to znači da, kada se potvrdi optužnica protiv bilo koga, on biva suspendovan i ne može do daljeg da obavlja svoje poslove. Za mnogo manje stvari ljude udaljavaju s posla, a ovdje je riječ o zloupotrebi službenog položaja", rekao je za "Nezavisne" Sredoje Nović, prvi zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA BiH.

On smatra da nema dileme da bi Mehmedagić sam trebalo privremeno da odstupi, da ne upravlja OBA dok nadležni sud ne da ocjenu da li ima ili nema odgovornosti.

"Treba imati u vidu da Savjet ministara BiH, odnosno Komisija za kontrolu nad radom OBA, treba takođe da da svoje mišljenje", rekao je Nović.

Prema njegovim riječima, Zajednička komisija za nadzor nad radom OBA BiH, uprkos novonastaloj situaciji, ne može da uradi ništa, osim da zakaže sastanak, obavi razgovor i zauzme stav o tome da li Mehmedagić treba ili ne treba da, do okončanja postupka, obavlja dužnost na kojoj je sada.

"Međutim, mišljenje Komisije nije obavezujuće. Prema tome, da li će Izvršni obavještajni odbor, koji čine predsjedavajući Savjeta ministara BiH i njegova dva zamjenika, to učiniti, ostaje na njima da se vidi kako će se ponašati ubuduće", rekao je Nović.

"Nezavisne" su juče pokušale kontaktirati i sa ostalim članovima Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA, uključujući i njenog predsjedavajućeg Nermina Nikšića, ali njihove komentare i nakon desetina poziva nismo uspjeli dobiti.

Javio nam se jedino Predrag Kožul, drugi zamjenik predsjedavajućeg, koji je kratko izjavio da zasad nema komentar.

"Ne bih posebno komentirao prije nego što to bude na Komisiji", rekao je Kožul.

Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, smatra da Mehmedagić treba da ode.

"Ako se ide po presumpciji nevinosti, niko nije kriv dok ne bude osuđen, ali s obzirom na to da znamo kakvo je stanje u smislu ispunavanja njegovih uslova, mislim da on više ne može biti na toj poziciji. Njemu je istekao mandat. U ovakvim okolnostima on nikako više ne može biti imenovan, što znači da on mora biti razriješen, a to mjesto treba da zauzme neko drugi", kaže Majkićeva.

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Mehmedagića te rukovodioca OBA Muhameda Pekića u vezi sa slučajem izuzimanja snimka s video-nadzora u poslovnici "BH Pošte" u sarajevskom naselju Alipašino polje.

Naime, sumnja se da je snimak izuzet nezakonito i da nije služio interesima prikupljanja obavještajnih podataka u vezi s prijetnjama po bezbjednost BiH, kako je navedeno, već da je iskorišten za lične obračune s političkim neistomišljenicima te je objavljen u određenom mediju iako je imao oznaku "interno".

Tužilaštvo BiH uputilo je prijedlog da se za Mehmedagića i Pekića izrekne mjera zabrane obavljanja službene dužnosti direktora i radnika OBA i zabrana kontakta sa zaposlenima u OBA BiH, kako bi se postupak mogao neometano voditi. Izjavu Mehmedagića nismo uspjeli dobiti.

Inače, u 24. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a navedeno je da Mehmedagić ne služi interesima BiH, nego ličnim i interesima tvrdolinijaške islamističke frakcije najveće bošnjačke stranke SDA.

U posebnom prilogu izvještaja posvećenom direktoru OBA ističe se da SDA insistira da Mehmedagić bude ponovo imenovan na tu poziciju iako ne ispunjava zakonske uslove u pogledu stručne spreme.

Inspektorat Republike Srpske je, postupajući u skladu sa zahtjevom Tužilaštva BiH, utvrdio nepravilnosti i propuste u pogledu Mehmedagićeve diplome. Kada je otkriveno da je diploma nevažeća, Mehmedagić je donio diplomu sa drugog univerziteta, ali je i ona nevažeća. U julu 2020. godine Mehmedagić je svoje diplome proglasio tajnim.