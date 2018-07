Utvrđen redoslijed na glasačkim listićima za predstojeće izbore

SARAJEVO - Utvrđen je redosljed političkih subjekata na glasačkom listiću za Opšte izbore. Manje poznate stranke izbile su na vrh liste.

Što se tiče većih stranaka, broj 69 dodijeljen je SNSD-u. Na 82. poziciji naći će se SDS, dok će broj 14 biti rezervisan za PDP. Na broju 30 našao se DNS, a na 107. Socijalistička partija, dok je tri broja iznad njih NDP. Ujedinjena Srpska je na 87. mjestu, Srpska radikalna stranka "Dr Vojislav Šešelj" 96, a Prva SDS 78.

Redne brojeve dobile su i stranke iz Federacije BIH. SBB-Fahrudin Radončić biće pod brojem 35 na glasačkom listiću. Pod brojem 65 je SDA. A redni broj 20 ima HDZ BiH. Sve to išlo je malo teže, sa žrijebanjem se prekidalo dva puta i to zbog pada elektronskog sistema. Tako je žrijebanje od 74. do 132. broja obavljeno ručno, i to iz trećeg pokušaja.

"Ove tehničke greške se dešavaju, nismo ih očekivali, proces do broja 71 nije bio prekinut, nije bilo sumnji u proces, i proces do broja 71, prema mišljenju svih članova, potpuno je validan", kaže predsjednik Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić.

Pojedini posmatrači nisu bili zadovoljni zbog nastavka, vjeruju da građani ionako nemaju previše povjerenja u CIK pa su smatrali da sve treba uraditi ponovo. Takođe, bilo je primjedbi da bi do pada sistema moglo da dođe i u samom izbornom procesu.

Članovi CIK-a ipak kažu da nema razloga za brigu i da će se aplikacijom pozabavaiti u narednim danima. Rečeno je da se svi koji imaju primjedbe mogu žaliti CIK-u na žrijebanje u roku od 24 sata.

(ATV)