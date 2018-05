Utvrđene liste kandidata PDP-a za Narodnu skupštinu

Banjaluka - Predsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je danas u Banjaluci da je definisan predizborni plan PDP-a i da je Predsjedništvo partije utvrdilo liste kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

"Važno je da su liste definsane i što veliku podršku PDP-a imaju Mladen Ivanić i Vukota Govedarica kao kandidati sa srpskog člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske", rekao je Borenović novinarima.



Prema njegovim riječima, PDP je ozbiljan u namjeri da Srpskoj donese odgovornu obnovu svih resursa i segmenata.



Šef Izbornog štaba PDP-a Slaviša Marković naglasio je da je PDP potpuno spreman za predstojeće opšte izbore u BiH i da će u narednom periodu promovisati program za obnovu Srpske.



"Završeno je prikupljanje potpisa i ovjera lista za kandidata za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladena Ivanića i za kandidata za predsjednika Srpske. U ponedjeljak, 21. i utorak 22. maja ove godine ćemo potpise predati Centralnoj izbornoj komisiji BiH, čime bi bio završen cikuls prijave političke partije za opšte izbore", rekao je Marković i naveo da PDP očekuje da na izborima ostvari do sada najbolji rezultat.



On kaže da je na sjednici Predsjedištva PDP-a data saglasnost na Sporazum Saveza za promjene u kome je definisano šta su obaveze političkih partija koje čine Savez i podrška kandidatima za ključne pozicije, a to su za člana Predsjedništva BiH i predsjednika Srpske.



Marković je napomenuo da je definsan slogan PDP za predstojeće izbore - posao, dostojanstvo, pravda.