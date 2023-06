VSTS BiH se osramotio, u ladici drži zakon o kriminalizaciji klevete u RS

BANJALUKA - Sramotno je obrazloženje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH, kojim su "pravdali" to što u srijedu nisu dali mišljenje o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim vlast u Srpskoj želi kriminalizovati uvredu i klevetu.

Poručila je to juče stručna javnost, koja podsjeća da je riječ o zakonskom rješenju koje je objavljeno još početkom marta, te je bilo dostupno svima, a članovi VSTS-a "nisu imali vremena" da se o njemu upoznaju.

Zanimljivo je da je na ovaj način VSTS namjestio "loptu za volej" vladajućoj većini u Srpskoj, budući da zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske obično počinju utorkom, a utorak je i 4. juli, dok VSTS izjašnjavanje planira za sjednicu koja će biti održana 5. i 6. jula. Slučajno ili ne.

"Činjenica da VSTS nije razmatrao izmjene Krivičnog zakonika RS o kojima se mjesecima polemiše i o čemu je javnost i te kako upoznata je vid izbjegavanja preuzimanja odgovornosti", kaže za "Nezavisne novine" advokat Aleksandar Jokić.

Prema njegovim riječima, "izgovor da je to zbog nedovoljne upoznatosti sa Nacrtom je ipak malo ponižavajući".

"Nakon toliko medijske 'buke', nakon javnih rasprava, tribina, panela, okruglih stolova, mišljenja različitih institucija na temu Nacrta, vrh bh. pravosuđa kaže da nije ni pročitao Nacrt. Ili je izgovor netačan, pa nas besramno lažu, ili bez stida priznaju da ih ne dotiču i ne zanimaju goruća pitanja u pravosuđu. Treće opcije nema", poručuje Jokić.

Oštar je i Dejan Lučka, direktor Banjalučkog centra za ljudska prava, koji je takođe ogorčen viješću koja je stigla iz VSTS BiH.

"Generalno, to se može tumačiti tako da su to izgleda ljudi koje ne zanima njihov posao, odnosno koje možda više zanimaju neke političke stvari koje se odnose na izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS. Stvarno mislim da je sramota da kažu da se nisu pripremili, to jeste da nemaju dovoljno vremena da odrade analizu rješenja, jer već postoji veliki broj analiza i od strane pravnih stručnjaka i od strane ljudi koji se bave medijima", rekao je Lučka za "Nezavisne novine".

Dodao je da je opravdanje iz VSTS-a sramotno, te još jedan od dokaza koliko pravosuđe u BiH u stvari nema svoj integritet, pa ni nezavisnost.

"Ja zaista ne mogu da zamislim da oni do sada nisu pročitali odredbe zakona i obrazloženje. Mnogi ljudi su za jedan dan to pročitali i dali svoje komentare, a ljudi koji su toliko dugo u pravosuđu to ne mogu da urade", kritikuje Lučka.

Novinar Darko Momić smatra da će sporne izmjene biti usvojene i da će u njima biti smanjene predviđene drakonske novčane kazne, a možda će čak biti izbačen dio koji govori o kriminalizaciji uvrede.

"U Srbiji je kleveta dekriminalizovana, a prema najavama, uskoro bi i uvreda trebalo da bude izbačena iz Krivičnog zakona Srbije, pa je interesantno da se po ovom pitanju razilaze Banjaluka i Beograd", ocjenjuje Momić za "Nezavisne novine".

Da kleveti nije mjesto u krivičnom zakonodavstvu, smatra i Vehid Šehić, pravni ekspert i bivši sudija, koji kaže da ga to podsjeća na raniji krivični zakon u SFRJ, gdje je verbalni delikt bio krivično djelo, a primjedbe su bile velike, jer su bile česte zloupotrebe, pa je taj član ukinut.

"Predviđene izmjene mene asociraju na to da se žele zaštititi određeni pojedinci u Republici Srpskoj, da faktički nestane kritičke misli ili odnosa prema nekim pojavama u društvu pa i prema ljudima koji takve pojave propagiraju. Oni se žele zaštititi, ali postoji tužba za klevetu u građanskom pravu i mislim da je to bilo dovoljno. Vidimo i reakcije OSCEa, Vijeća Evrope i drugih međunarodnih institucija koje su protiv takvih izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske", poručio je Šehić, koji pritom dodaje ne zna zašto se o svemu nije izjasnio VSTS.

To smo i mi pokušali da saznamo, te smo juče na mobilne telefone zvali nekoliko članova VSTS-a, uključujući i predsjednika Halila Lagumdžiju, koji nam se jedini javio na poziv i dao odgovor na pitanje zašto nisu razmatrali, odnosno detaljno se upoznali o spornom dokumentu, a koji je javno dostupan već više od tri mjeseca.

"Vjerujte, ja sam malo bio po putu, a juče (u srijedu) je bila informacija da je to skoro dostavljeno Vijeću, kao organu kojem se obavezno dostavlja u postupku. Rasprava je odložena za narednu sjednicu Vijeća. Skoro je dostavljeno od strane službi parlamenta Republike Srpske. Takva je informacija", rekao je Lagumdžija.

Na naše pitanje da li članovi VSTS-a imaju pravo da sami odu na sajt Ministarstva pravde Republike Srpske, gdje je još prije tri mjeseca objavljen Nacrt, Lagumdžija odgovara da imaju pravo.

"Imaju pravo, ali vjerujte, ja, koliko stignem, idem, a često ne stignem. I bila je informacija, ali nemojte me držati za riječ, da je to skoro dostavljeno, da Komisija za legislativu nije imala vremena da to prouči. Mora proći njihovu ocjenu i onda to Vijeće razmatra i onda daje konačan odgovor na tu zakonodavnu inicijativu", rekao je Lagumdžija, koji dodaje da bi to trebalo biti spremno do 5. odnosno 6. jula.

Na našu konstataciju da postoji teoretska mogućnost da NS RS sporni zakon razmatra, odnosno usvoji već 4. jula, prije mišljenja VSTS-a, on odgovara da je otvorena još jedna mogućnost, a potom daje i obećanje da će nastajati da se ta mogućnost iskoristi.

"Ako ta informacija bude operativna, odnosno tačna, biće ranije održana sjednica radnog tijala, te će biti dostavljeni materijali i mi možemo telefonskom sjednicom te zaključke, odnosno stavove usvojiti i proslijediti naš stav prema nadležnim tijelima Narodne skupštine Republike Srpske. Vodićemo računa i o tome i ja obećavam, ako to bude, da ćemo preduzeti sve da NS RS ima naše relevantno izjašnjenje. Naše izjašnjenje nije obavezujuće za NS RS. Obavezne su konsultacije, ali Skupština radi po svom", rekao je Lagumdžija juče za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, Stalna komisija za legislativu predložila je članovima VSTS-a da se zbog "obimnosti materijala i kompleksnosti samog Nacrta zakona", koje im je dostavilo Ministarstvo pravde Republike Srpske, izjašnjavanje odloži za narednu sjednicu, koja će biti održana 5. i 6. jula, nakon čega će Ministarstvu pravde Srpske biti dostavljeno mišljenje, što je većinom glasova i prihvaćeno.

Iz ove komisije obavijestili su članove VSTS-a da su od Ministarstva pravde Srpske dobili nezvaničnu informaciju da će Nacrt zakona biti upućen u dalju proceduru u formi prijedloga zakona tokom ovog mjeseca, te da će biti razmatran već na julskoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Član VSTS-a Mustafa Šabić rekao je u srijedu da je riječ o veoma značajnom pitanju da bi samo formalno prošli kroz njega, već da je tome potrebno posvetiti mnogo više vremena, možda čak i pola jedne sjednice.