Valentina Matvijenko danas u Banjaluci

BANJALUKA - Predsjednica Savjeta federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije, Valentina Matvijenko, danas će u Banjaluci razgovarati sa zvaničnicima Srpske, a obratiće se i poslanicima republičkog Parlamenta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzelo je najviši stepen mjera bezbjednosti povodom posjete ruske delegacije.

Na trasi kretanja delegacije, od 11 do 12 časova i od 16 do 17 časova od aerodroma u Mahovljanima do Banjaluke, biće zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila dijelom magistralnog puta Laktaši – Gradiška, od skretanja za aerodrom do Aleksandrovca, Aleksandrovačke petlje, Klašnica, zapadnog tranzita.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, na zahtjev MUP-a, donio je odluku kojom se danas privremeno zabranjuje rad poslovnih prostora, ugostiteljskih objekata i zabranjuje točenje alkoholnih pića u dijelu centra grada.

Matvijenko je juče u Sarajevu izjavila da je Rusija kao garant Dejtonskog sporazuma usmjerena prema konstruktivnim i sadržajnim pregovorima sa BiH i u Sarajevu i u Banjaluci.

Obraćajući se delegatima Doma naroda parlamenta BiH, Matvijenko je istakla da je vrijeme da OHR ode iz BiH i da prestane protektorat.

Nakon obraćanja, Matvijenko je s predsjedavajućim Doma naroda Ognjenom Tadićem održala konferenciju za novinare, odakle je Tadić poručio da BiH nije uvela nikakve sankcije i restriktivne mjere Rusiji i da će tako biti i ubuduće.