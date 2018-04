Valentina Matvijenko svečano dočekana na banjalučkom aerodromu

BANJALUKA - Predsjednica Savjeta federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije, Valentina Matvijenko, stigla je u Banjaluku gdje će danas razgovarati sa zvaničnicima Srpske, a obratiće se i poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske.

Matvijenko je na banjalučkom aerodromu dočekana uz najviše počasti i uz tradicionalne srpske narodne nošnje i igre. Nakon svečanog dočeka ruska delegacija je krenula ka palati Predsjednika gdje će biti održan sastanak sa Miloradom Dodikom, predsjednikom RS.

Ispred palate pristutan je veći broj građana koji uz rusku zastavu dočekuju goste.

Postavljen je i počasni vod MUP-a Republike Srpske.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzelo je najviši stepen mjera bezbjednosti povodom posjete ruske delegacije.

Na trasi kretanja delegacije, od 11 do 12 časova i od 16 do 17 časova od aerodroma u Mahovljanima do Banjaluke, biće zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila dijelom magistralnog puta Laktaši – Gradiška, od skretanja za aerodrom do Aleksandrovca, Aleksandrovačke petlje, Klašnica, zapadnog tranzita.

U centru grada se privremeno zabranjuje rad poslovnih prostora, ugostiteljskih objekata i točenje alkoholnih pića.

Matvijenko je juče u Sarajevu izjavila da je Rusija kao garant Dejtonskog sporazuma usmjerena prema konstruktivnim i sadržajnim pregovorima sa BiH i u Sarajevu i u Banjaluci.

Obraćajući se delegatima Doma naroda parlamenta BiH, Matvijenko je istakla da je vrijeme da OHR ode iz BiH i da prestane protektorat.

Nakon obraćanja, Matvijenko je s predsjedavajućim Doma naroda Ognjenom Tadićem održala konferenciju za novinare, odakle je Tadić poručio da BiH nije uvela nikakve sankcije i restriktivne mjere Rusiji i da će tako biti i ubuduće.