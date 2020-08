"Valjanje RS u blatu Kosova luksuz u koji nas Dodik ne treba uvoditi"

SARAJEVO - Predsjednik SDS-a Mirko Šarović kazao je da "ne treba na bilo koji način otvarati pitanje položaja Republike Srpske u kontekstu razgovora o Kosovu".

Govoreći za N1 rekao je da je to "suludo i potpuno nepotrebno".

"To je jedna vrsta pokušaja raspakivanja Dejtona u kojem RS ulazi u jednu potpunu neizvjesnost. Ne znam zašto je to potrebno i ne vjerujem da će Vučić nešto tako prihvatiti", rekao je Šarović komentarišući dokument koji je Milorad Dodik uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Istakao je kako "RS u ovom trenutku ne treba bilo kakva paralela s Kosovom".

"Možda u nekim ranijim godinama je to bila otvorena tema, sada apsoluto ne. Dugo će pitanje Kosova da bude još na stolu i neće se riješiti u nekim skorijim razgovorima u Vašingtonu, tako da ovakva vrsta valjanja RS u blatu Kosova koje traje godinama je jedan veliki luksuz u koji Dodik ne treba da nas uvodi", rekao je Šarović.

Kazao je kako niko ne zna sadržaj ovog dokumenta jer o njemu nije raspravljala ni NS RS ni Vlada RS ili neki drugi organ.

"Ne vidim potrebu da se to pitanje aktuelizuje preko predsjednika Srbije koji ima svojih briga i da na sto uvlači RS. Smatram da je Dodik sa svojom pozicijom člana Predsjedništva BiH, a posebno kad je bio prije nekoliko mjeseci predsjedavajući, mogao direktno da se obrati Generalnoj skupštini ili Vijeću sigurnosti UN-a. To može i sada, ne vidim svrhu bilo kakvog posredovanja. Očito da je posrijedi ubacivanje na teren ovog pitanja da se javnost zabavi oko ovog, pred lokalnim izborima smo. U nedostatku rješenja za neka suštinska životna pitanja, koja su teška kao nikada do sada, Dodik misli da je dobro da se ubaci ova priča oko Kosova i politikom izazivanja stalnih tenzija i neprijatelja RS računa na taj način da može zaokupiti pažnju javnosti i prikaže se kao neko ko brine o RS", zaključio je Šarović.

Podsjetimo, sastanak Milorada Dodika, Željke Cvijanović, Radovana Viškovića s Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić biće održan sutra u Beogradu.