Vanredna sjednica Savjeta ministara pred samit u Sofiji

SARAJEVO - Sutra će u Sofiji biti održan samit Berlinskog procesa na kojem će učestvovati i BiH. Međutim, BiH, po svemu sudeći, neće moći prihvatiti bilo kakvu odluku za ubrzanje puta ka članstvu u EU, jer Vijeće ministara još nije donijelo odluku o tome.

S obzirom na to da je samit sutra, a kako saznaju "Nezavisne" vanredna sjednica Vijeću ministara biće održana danas.

Ukoliko Vijeće ministara ne donese odluku, to može i Predsjedništvo BiH, koje može ovlastiti delegaciju koja će biti na samitu u Sofiji.

Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova BiH, za sve krivi ministre iz HDZ-a koji, kako kaže, evidentno opstruiraju evropski put naše zemlje.

"Nakon što su ministri iz HDZ-a blokirali posljednju hitnu sjednicu Vijeća ministara BiH (6. Novembra 2020. godine), BiH je došla u situaciju da bude jedina zemlja regiona koja u utorak neće biti u mogućnosti da prihvati navedene dokumente. Ukoliko se to desi, naša zemlja će se naći u vrlo nezavidnoj situaciji, izolovana iz Berlinskog procesa i regionalne saradnje, što bi moglo da ima veoma ozbiljne posljedice, kako na dalji put BiH prema EU, tako i na efikasno korištenje sredstava iz Investicionog plana EU za zapadni Balkan", kazala je Turković.

Na kritike ministrice Turković jutros je reagovao ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda (HDZ) tako što je pisao predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji.

On je, između ostalog, pozvao da se hitno formira delegacija koja će predstavljati BiH na sutrašnjem samitu u Sofiji.

On je predložio da se najkasnije do početka samita usvoji materijal koji je već ponuđen na sjednici Vijeća ministara i koji sadržava "Zaključak broj 2" kojim se u proces uključuju nadležni nivoi vlasti (entiteti i kantoni).

"Kako smo posljednjih dana svjedoci različitih tumačenja i samoinicijativnih postupaka pojedinih članova Vijeća ministara BiH te medijskih spekulacija u vezi s odnosima hrvatskih dužnosnika, kako mene, tako i mojih kolega u Vijeća ministara u pogledu evropskog puta BiH, ovim putem želim još jednom istaknuti našu apsolutnu i nedvojbenu opredijeljenost putu BiH prema punopravnom članstvu u Evropskoj uniji", rekao je Bevanda.

Bevanda se u pismu Tegeltiji osvrnuo na inicijativu "Mali Šengen" te izrazio nadu da će se to vezati za širu politiku evropskih integracija koja će dobiti funkcionalnu i jasnu regionalnu perspektivu, kao multilateralni sporazum koji podrazumijeva mjere koje će rasteretiti ekonomiju, pospješiti trgovinu, investicije, velike infrastrukturne i energetske projekte uz temeljni cilj afirmacije četiri evropske slobode.

"Upravo su hrvatski ministri u Vijeću ministara BiH kroz sve svoje dosadašnje aktivnosti i postupke, primjenom evropskih standarda u izradi nacrta i predlaganju akata, te potpori svemu što su uvjeti Evropske unije, na jedan vrlo praktičan način to pokazali i dokazali. Za nas nikada nije bilo dileme u vezi s radom i postupanjem kada je riječ o evropskoj perspektivi naše domovine, pa ni potpori dobro osmišljenim, nužnim i provedivim projektima kakav je "Mali Šengen", ali naravno, uz apsolutno i isključivo poštivanje zakona i zakonskih procedura u skladu s ustavnim nadležnostima. To je aksiom našega rada i na njemu insistiramo, budući da je upravo to jedna od temeljnih vrijednosti na kojima se zasniva i zajednica država EU", izjavio je Bevanda.

Na sutrašnjem samitu bit će potpisana deklaracija lidera zapadnog Balkana o Zajedničkom regionalnom tržištu, Akcionom planu za Zajedničko regionalno tržište (CRM) za 2021-2024. i Sofijska deklaracija o Zelenoj agendi za zapadni Balkan. To su veoma važni dokumenti za ubrzanje puta cijelog našeg regiona prema EU.

"Riječ je o dokumentima čija će realizacija dodatno učvrstiti regionalnu saradnju, na bazi četiri slobode Evropske unije (sloboda kretanja ljudi, kapitala, usluga i robe), te omogućiti tržištu zapadnog Balkana da se znatno približi tržištu EU. Ovdje treba dodati i digitalnu agendu koja treba da omogući našim zemljama da se približe nivou informatičkog društva EU. Također, treba naglasiti da Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište predstavlja i sektorsku razradu implementacije novog Investicionog plana EU za zapadni Balkan u iznosu od devet milijardi eura", objasnila je Turković.