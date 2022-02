Varheji: Projekti EU u RS biće realizovani ako institucije BiH profunkcionišu

BRISEL – Oliver Varheji, evropski komesar za proširenje, je na tviteru napisao da će projekti EU na teritoriji RS moći biti realizovani samo ako institucije BiH profunkcionišu.

"Evropska komisija je primila aplikacije za podršku EU na koridoru Vc u vezi s drumskim i željezničkim konekcijama, uključujući i za dvije lokacije na teritoriji RS. Doprinos EU za ova dva projekta iznosi 600 miliona evra, koji mogu biti realizovani samo nakon povratka u državne institucije koje funkcionišu u potpunositi", rekao je Verheji tokom sastanka ministara spoljnih poslova EU, na kojem se raspravlja o BiH.

Varheji je rekao da je krajem godine upozorio političke lidere da bez potpunog funkcionisanja institucija BiH rizikuje da izgubi velike investicije.

"Tražio sam od predstavnika RS da se u potpunosti vrate u državne institucije", rekao je on. Dodao je da je Komisija pripremila plan kako da pomogne razvoj i oporavak od pandemije korone, kao i da bi taj plan direktno pomogao građanima BiH. Naglasio je da je za BiH bitno da zemlja ima institucije koje potpuno funkcionišu, i zbog sprovođenja reformi, kao i zbog implementacije Ekonomskog investicionog plana za zapadni Balkan.

Pozvao je političke lidere da u najkraćem roku nađu rješenje za izbornu i ustavnu reformu, kako bi svi građani bili jednako zastupljeni.

At Foreign Affairs Council #FAC representing @EU_Commission in discussions on the situation in #BosniaHerzegovina today: 2021 was a lost year for the country, with little progress on 14 key priorities on the #EU path and growing political divisions. pic.twitter.com/X6bD1UgAQ0