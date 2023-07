Varhelji: BiH nema vremena za gubljenje

BRISEL - BiH nema vremena za gubljenje i treba da napreduje na sprovođenju agende reformi, kako bi u potpunosti profitirala od geopolitičke prilike u kojoj je politika proširenja EU glavni prioritet, saopštio je evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji.

On je na "Tviteru" napisao da je održana "dobra diskusija" u okviru petog sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU u Briselu.

"BiH treba da napreduje na sprovođenju agende reformi, kako bi u potpunosti profitirala od geopolitičke prilike u kojoj je politika proširenja EU glavni prioritet. Nema vremena za gubljenje!", naveo je Varhelji.

