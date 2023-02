Varhelji: Iz BiH dolaze pozitivni signali

BRISEL - Komesar za proširenje Oliver Varhelji je izjavio danas da u Bosni i Hercegovini dosad nije viđeno tako brzo formiranje vlade i širok politički odgovor, ocjenjujući da se u Bosni i Hercegovini pojavljuju pozitivni signali.

Odgovarajući na pitanja poslanika u Evropskom parlamentu (EP) na plenarnoj sesiji, Varhelji je naveo da se dogovor pravi i u Federaciji "i to dosta brzo", što je, kako je dodao, prvi put u proteklih pet godina.

"Mislim da je BiH veoma ozbiljno shvatila ponudu koju smo stavili na sto. A to uključuje i Republiku Srpsku zato što su i oni dio ovog formiranja vlade. Razumije se, to ne znači da će uslovi biti olakšani", istakao je evropski komesar, napominjući da su uslovi za sljedeći korak su jasni i uključuju 8 kriterijuma plus jedan, što treba da se ispuni.

"Postoji i 14 prioriteta koji treba da se ispune da bi se prešlo da pregovore. Jasno je da je zemlja izgubila pet godina. I nema još pet godina za gubljenje. Mladi napuštaju zemlju, ekonomska osnova je slaba i zato je Bosni i Hercegovini potrebna Evropa. Bilo mi je drago kada sam video da koalicioni dogovor počinje sa evropskom perspektivom. To takođe znači da moraju da odaberu naše vrijednosti i pravila", poručio je Varhelji.