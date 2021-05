Varhelji stiže u BiH

Komesar Evropske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji boravi u ponedjeljak, 3. maja, u posjeti Beogradu, gdje će sa premijerkom Srbije Anom Brnabić posjetiti Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", a najavio je i posjetu BiH.

"Putujem na Zapadni Balkan kako bih prenio jasnu poruku: Stalo nam je! Stalo nam je do naših partnera i do njihovih zdravstvenih radnika i najugroženijih. Isporuka cjepiva potvrđuje našu kontinuiranu predanost pružanju podrške, kao što to činimo od izbijanja pandemije. Zajedno jači!", poruka je Varheljija.

Varhelji će u posjetu BiH doći sutra - 4. maja, kada će boraviti i u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

Evropski komesar će u srijedu, 5. maja, posjetiti Albaniju i Kosovo, saopštila je ranije Evropska komisija.

Tokom posjete regionu, Varhelji će sa zvaničnicima razmotriti odgovor na pandemiju virusa korona i podršku Evropske unije u tom kontekstu.