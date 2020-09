Varhelji zadovoljan posvećenošću prioritetima

BRISEL - Komesar EU sa susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji pozdravio je danas posvećenost članova Predsjedništva BiH implementaciji 14 ključnih prioriteta Evropske komisije kako bi BiH brzo napredovala ka statusu kandidata za članstvo u Uniji.

Varhelji je poslije sastanka u Briselu napisao na "Tviteru" da je imao "obećavajuću diskusiju" sa članovima Predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem, Miloradom Dodikom i Željkom Komšićem.

On je napomenuo da računa na njih da realizuju pomenute prioritete.

"Kada je riječ o migraciji, naglasio sam da je hitno neophodno pojačati napore u skladu sa novim Paktom EU o migraciji", napisao je Varhelji.

On je dodao da je govorio i o predstojećem ekonomskom i investicionom planu za Zapadni Balkan i da je to "dobra vijest za region".

"Cilj će biti da se podstakne ekonomski razvoj i oporavak", rekao je Varhelji.

Promising discussion w Presidency of #Bosnia&Herzegovina, Šefik Džaferović, Milorad Dodik, Željko Komšić, in Brussels today. Welcome their commitment to implement 14 key priorities w determination so #BiH swiftly advances towards a candidate status. I count on them to deliver! pic.twitter.com/xjGbjWuSZT