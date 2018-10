Vasić: Ne može mene Govedarica isključiti bez dokaza

BANJALUKA - Kostadin Vasić kaže da je dobio obavještenje da je isključen iz SDS-a i da nije iznenađen tim nastupom.

"Zato što sam kršio Statut, ondosno iznosio neistine kako oni kažu, ali uopšte nisu provjerili da li su to neistine. Ja i dalje tvrdim i može da se dokaže da su Dragan Mektić, Mladen Bosić, Aleksandra Pandurević strani obavještajci koji ruše SDS i RS i zaduženi su za to. Vjerovatno će se to u nekom narednom periodu dokazati, ali ovo je nastavak gubitničke politike Mladena Bosića koji očigledno vodi stranku, a ne Vukota Govedarica koji je rekao da će podnijeti ostavku, pobijedio ili izgubio neće biti predsjednik SDS-a, ali očigledo je da sam ja udario njih tamo gdje ih najviše boli", rekao je Vasić za ATV.

Kaže ako Glavni odbor potvrdi ovu politiku on i neće da bude dio te stranke.

"Ako Glavni odbor SDS i Skupština SDS potvrdi ovakvu gubitničku politiku Mladena Bosića, odnosno Govedarice i ove grupe ljudi koji su zaduženi da devastiraju SDS onda meni i nije mjesto zajedno sa njima, jer ja sam čovjek koji je stvarao SDS i RS i Vojsku RS zajedno sa borcima i svima ostalima. Ako oni ovu grupu novopočenih Srba žele podržati sa srećom im bilo svima", poručuje Vasić.

Vasić kaže da dolazi na sutrašnji Glavni odbor stranke sa oko 500 ljudi iz regije Birač.

"Na glavni odbor ja sigurno dolazim, možda sa 500 ljudi sa regije Birač, jer sam ja posalo sa regije Birač zaključke koje kaže da Predsjedništvo SDS i predsjednik Vukota Govedarica i glavni Izborni štab treba da podnesu neopozivu ostavku i da Glavni odbor rukovodi strankom do stranačkih izbora i da učestvujemo u razgovorima i pregovorima sa svim relevantnim subjetkima koji su ostvarili rezultat u RS i BiH i izgleda da je njih to najviše zabolilo jer oni imaju nalog od stranih obavještanih službi, da ni po koju cijenu ne pregovaraju ni sa kim i da zagovaraju određene stvari koji se dešavaju u RS. A da su se zavadili i sa patrijarhom i sa SPC i Vučićem i svim mogućim ljudima u BiH i ovo je upozorenje svim članovima da koji budu mislili kao ja, kako će završiti", poručuje Vasić.

On kaže da njega Govedarica ne može isključiti iz stranke po nalogu Bosića, jer se kaže ništa nije dokazalo.

"Ne može mene Govedarica isključiti, po nalogu Mladena Bosića, jer se nije dokazalo. Ja tvrdi da su ovo strani obavještajci i da rade za obavještajne službe i da ruše RS i SDS, a on kaže da sam ja prekršio. On nema dokaža. On je iskoristio svoje statutarno pravo, a ja to ne poštujem", rekao je Vasić.

