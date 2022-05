Vasić ne planira da odstupi sa čela Instituta uprkos presudi

BANJALUKA - Kostadin Vasić, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (IZJZ RS), koji je pravosnažno osuđen na 10 mjeseci zatvora, tvrdi da ne postoje smetnje da on ostane na čelu te javne ustanove te ističe da će se žaliti višoj sudskoj instanci, ali i najavljuje da će, u konačnici, možda iskoristiti i zakonsku mogućnost da mu zatvorska kazna bude zamijenjena novčanom.

Dok iz Vlade Republike Srpske uopšte nisu odgovorili na pitanje "Nezavisnih novina", tako da je ostalo nejasno da li će on ostati na funkciji koju trenutno obavlja, sam Vasić kaže da za to ne postoji smetnja, jer je, dodaje - vršilac dužnosti.

"Za tu presudu ima vanredni pravni lijek, Ustavni sud. Procedura ide dalje, sve dok to ne bude konačno. Druga stvar, kazna je plaćena, sankcija je izvršena", rekao je Vasić za "Nezavisne novine".

Međutim, na naše pitanje u kom smislu misli da je kazna plaćena, on podsjeća da je izmijenjen Krivični zakonik, te je zatvorske kazne do godinu dana moguće zamijeniti novčanom. Upitan da li je kaznu otplatio, on ističe da to sud odobrava.

"Ali tek ide apelacija Ustavnom sudu, a poslije toga to ide ka Vrhovnom sudu. Žalio sam se, jer je to nonsens. Ali ne želim da objašnjavam, nemam potrebe, nisam kriv. Vidjećemo šta kaže Vrhovni sud, nadam se da će on poništiti ovu odluku koja je nepravedna", rekao je Vasić.

I pravnici s kojima smo razgovarali potvrđuju da je Vasiću u konačnici otvorena mogućnost da ne ide u zatvor, već da kaznu otplati.

"Izmjenom Krivičnog zakonika omogućeno je da se zatvorska kazna do godinu dana može zamijeniti novčanom kaznom na način da se svaki dan 'otkupljuje' iznosom od 50 maraka", rekao je za "Nezavisne novine" jedan advokat, koji nas je zamolio da mu ne objavljujemo ime.

Međutim, prema riječima našeg sagovornika, stanovišta Ustavnog suda BiH govore da ovakva zamjena ne znači da je kazna modifikovana.

"Ne, njemu je omogućena povoljnija mjera izvršenja, ali on i dalje ostaje osuđivan na deset mjeseci zatvora", tvrdi naš sagovornik.

Podsjetimo, Vasiću je kazna potvrđena u Okružnom sudu u Bijeljini, gdje je vođen drugostepeni postupak protiv njega, nakon što je istu presudu ranije donio i Osnovni sud u Zvorniku.

"U Okružnom sudu u Bijeljini njemu je potvrđena ta presuda od deset mjeseci", rečeno nam je u Okružnom sudu u Bijeljini.

Prema dostupnim informacijama, Vasić je osuđen zbog nanošenja teških povreda rođaku Ljubiši Vasiću. Kako je već objavljeno, premlaćivanje se dogodilo 30. decembra 2017. godine u kafani osuđenog Vasića.

Kostadin Vasić je direktorsku fotelju u Institutu naslijedio od partijskog kolege iz Ujedinjene Srpske Branislava Zeljkovića, koji je pod istragom u predmetu poznatom kao "korona ugovori", a odnosi se na sporne nabavke Instituta u vrijeme pandemije.