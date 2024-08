Već se zna ko će biti (grado)načelnici u 12 gradova i opština

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako nas od lokalnih izbora dijeli nešto više od mjesec dana, već se zna ko će biti načelnici, odnosno gradonačelnici 12 opština i gradova u BiH.

Neki od njih će tek preuzeti tu funkciju, dok su drugi već na čelu lokalnih zajednica i idu u novi mandat.

Nove načelnike dobiće tri opštine u kojima ima samo po jedan kandidat za tu funkciju. Naime, u Kupresu će Danko Jurič zauzeti mjesto sadašnjeg načelnika Zdravka Mioča, dok će Boris Marić u Kreševu naslijediti Renata Pejaka. Treća opština koja dobija novog načelnika je i Trnovo, u kojem će Miroslav Bjelica preuzeti funkciju od Dragomira Gagovića.

Pored navedenih, Bužim, Teočak, Ljubuški, Olovo, Istočno Novo Sarajevo, Posušje i Ravno već su formalno dobili čelne ljude.

Zanimljivo je da neki od kandidata neće imati protivkandidate na ovim izborima, kao što nisu imali ni na prošlim. Tako će ponovo u predizbornu trku, u kojoj su već pobijedili, jer su bez konkurenata - Đemal Memagić u Olovu, Tajib Muminović u Teočaku i Andrija Šimunović u Ravnom.

Osim njih, čelni ljudi Neuma i Laktaša, Dragan Jurković i Miroslav Bojić, utvrdili su svoje pozicije i naredne četiri godine.

Bojića, dakle, iščekuje drugi mandat, a on poručuje da ovu, naizgled laku pobjedu, vidi kao plod jednog dugoročnog i svakodnevnog rada.

"Vidim i sam koliku imam podršku naroda. Svi građani mogu vidjeti da ja radim isto kao i da imam protivkandidata. Nisam nijednom popustio, već konstantno radim zbog građana i ljudi kojima sam dao obećanja", rekao je Bojić za "Nezavisne novine".

Novi-stari gradonačelnik Laktaša smatra da su ljudi prepoznali njegov angažman i prisutnost u svakodnevnim problemima i poteškoćama te da su to nagradili podrškom.

"Kandidati opozicije vidjeli su da nemaju nikakve šanse i nisu htjeli da troše svoje resurse. Ovo je plod rada svih nas zajedno, svih građana, bez obzira na to kojoj partiji pripadaju", naglasio je Bojić.

Načelnik Neuma Dragan Jurković tvrdi da je u izbornoj trci priželjkivao protivkandidata. On kaže da će se, uprkos tome što mu niko nije stao na crtu, ipak angažovati u predizbornoj kampanji sa ciljem da njegova stranka ostvari najbolji mogući rezultat.

"Sam sam u ovome dijelu, ali zbog izbornog procesa i demokratičnosti, mislim da bi bilo bolje da nas je više, jer bih volio da vidim na čemu ću da oformim svoj program. Svakako, imaću promociju programa sa svojom strankom sa ciljem da svi zajedno prođemo što bolje", istakao je Jurković.

I njemu će ovo biti drugi mandat na čelu jedine bh. opštine na moru iako, tvrdi, ranije nije bio direktno uključen u politiku kao neki od njegovih kolega.

"Uprkos tome, smatram da smo zajedno uradili dosta projekata od socijale do infrastrukture, uveli dosta novina u finansiranje same opštine i službe, bili dostupni građanima u svakom trenutku i narod je to prepoznao", rekao je Jurković za "Nezavisne novine".

Politikolog Mihajlo Mašić smatra da opozicija nema šansu da ostvari dobar rezultat u navedenim gradovima i opštinama i da samim tim ne želi da troše sredstva, već ih preusmjerava u neka mjesta gdje smatraju da su im šanse veće.

"Kada pogledamo opštine u kojima je takva situacija, primijetimo da su to opštine gdje uglavnom trenutna vladajuća struktura ima svoje kandidate. To su tri opštine u Republici Srpskoj gdje su jedini kandidati zapravo kandidati SNSD-a, a u Federaciji su to uglavnom u mjestima gdje je većinsko hrvatsko stanovništvo i gdje su kandidati zapravo kandidati HDZ-a", izjavio je Mašić za "Nezavisne novine".

U lokalnim zajednicama gdje se za najvišu funkciju, onu (grado)načelničku, prijavio samo jedan kandidat, najviše takvih kandidata dolazi iz redova HDZ-a, čak šest, dok po tri kandidata nose stranačke dresove SNSD-a i SDA. Lokalni izbori, podsjetimo, biće održani 6. oktobra.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.