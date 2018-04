"Veće plate za vojnike nisu sporne, pitanje kako obezbjediti novac"

Komentari: 1

DraganRankitic

Veće plate za vojnike nisu sporne? A zašto nisu sporne? Ta "vojska" ionako nikome nije potrebna. Ograničiti im budžet na jednu fiksnu cifru, pa neka onda smanjuju broj vojnika prema toj cifri, sve do potpunog ukidanja te nepotrebne "vojske" i dogovora o punoj demilitarizaciji. Takođe treba prodati i nepotrebnu vojnu opremu i dati pare siromašnim slojevima građana. Kako to gospodin Ognjen Tadić, koji je izabran glasovima građana Republike Srpske, smatra da je bilo kakav razvoj i povećanje budžeta te "vojske" u interesu Republike Srpske i građana koji su ga birali. Ako se on brine za srpske vojnike u toj nepotrebnoj "vojski", njih nema tako mnogo, neka ih zaposle u specijalnim antiterorističkim jedinicama MUP-a RS. Tamo bi bar imali neku odbrambenu funkciju. Ovako samo sede i troše pare građana bez ikakvog smisla i cilja. A drugo pitanje je Tadićeva izjava gde je izrazio nadu sredstva potrebna za tu "vojsku" neće biti obezbijeđena umanjivanjem primanja nekih drugih zaposlenih u institucijama BiH. A zašto da ne? Kome trebaju ti "zaposleni u institucijama BiH", Bakiru? Nama u Republici Srpskoj sigurno ne trebaju. Ima ih ionako previše. Najuriti nepotrebnu bagru i uštedeti novac građana. Kako je to u interesu Republike Srpske i građana koji su ga birali da se razvijaju te "institucije BiH"? Nekim ljudima iz RS u tim nepotrebnim institucijama dejtonske unije FBiH i RS (bivše BiH) očigledno nije jasno šta im je posao i za šta ih je narod birao. Sigurno ih niko iz RS nije birao da razvijaju "vojsku" ili "institucije" dejtonske unije FBiH i RS (bivše BiH).