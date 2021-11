Večeras u Sarajevu sastanak Varheljija sa liderima SNSD-a, SDA i HDZ-a

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će večeras kao predsjednik SNSD-a u Sarajevu prisustvovati sastanku sa komesarom za proširenje EU Oliverom Varheljijem i liderima HDZ-a BiH Draganom Čovićem i SDA Bakirom Izetbegovićem.

Dodik je izjavio na konferenciji za novinare da će to biti prilika da se priča o svim altuelnim temama.

"Cijenimo dolazak komesara Varheljija i spremni smo kada se pitanja bitna za nas riješe da radimo na impelemntaciji, kako to u EU zovu investicionog paketa, koji podrazumijeva izgradnju auto-puta od Johovca do Vukosavlja kojeg treba finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), ali i da se u to uključi i jedan nivo donacija EU iz tog paketa", naveo je Dodik nakon sastanka predstavnika Srpske sa Varheljijem u Banjaluci.

On je istakao da ne bi volio da se shvati od bilo koga iz EU da je Republika Srpska stavljena u situaciju da mora birati ili da prihvati ono što hoće političko Sarajevo da bi se ta sredstva koristila, ili da angažuje neke alternativne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju.

Dodik je napomenuo da je za Srpsku najvažniji projekat Koridor "Pet C", dok traženje od Republike Srpske da se zaduži kako bi se pravio put Foča-Šćepan Polje "nije u visokom prioritetu".

"Mi možemo i na drugi način riještiti izgradnju te dionice, mada smo primarno zainteresovani za korištenje sredstava EU", naveo je Dodik.

On je rekao da se treći projekat koji je u tom investicionom paketu odboren odnosi na rekonstrukciju pruge od Doboja do Šamca.

"Mi objektivno možemo da živimo bez te pruge, ali bi bilo dobro da se ona napravi. Ne želim da oponiram nikom iz Evrope, ali mislim da je dobro da se ti projekti realizuju bez dodatnih političkih uslovljavanja", naglasio je Dodik.