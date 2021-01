Veliki interes dioničara "Agrokomerca" za naplatu štete

VE­LI­KA KLA­DU­ŠA - Zbog ve­li­kog in­te­re­so­va­nja ne­ka­daš­njih ra­dni­ka "Agro­ko­mer­ca", ko­ji od biv­še fir­me traže na­do­kna­du za to što su im us­kraćena di­oničar­ska pra­va, rok za pri­ku­plja­nje nji­ho­vih zah­tje­va pro­dužen je do kra­ja mar­ta, umjes­to ja­nu­ara, ka­ko je to prvo­bi­tno određeno.

Ovo je sa­op­šte­no iz odbo­ra ko­ji su ne­da­vno ofor­mi­li ra­dni­ci, a čija je gla­vna svrha na­pla­ta šte­te po osno­vu pre­su­de Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru.

Na­ime, ne­ko­li­ci­na ra­dni­ka je u pro­te­klim go­di­na­ma pred do­maćim i međuna­ro­dnim pra­vo­suđem po­kre­nu­la tužbe za na­pla­tu šte­te ko­ja im je uzro­ko­va­na odu­zi­ma­njem di­oničar­skih pra­va, a Evrop­ski sud za ljud­ska pra­va je, u dva slučaja, pre­su­dio u ko­rist ra­dni­ka.

Tim pre­su­da­ma je ut­vrđeno ka­ko im je država Bo­sna i Her­ce­go­vi­na zbog ne­za­ko­ni­tog odu­zi­ma­nja pra­va ra­spo­la­ga­nja vlas­ti­tom imo­vi­nom na ime ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te dužna is­pla­ti­ti po 3.600 eura.

Dosa­d je 1.700 biv­ših ra­dni­ka kom­ple­ti­ra­lo i pre­da­lo po­tre­bnu do­ku­men­ta­ci­ju, dok je njih vi­še od 500 u pos­tup­ku nje­nog pri­ku­plja­nja.

"Svoj rad kan­ce­la­ri­ja odbo­ra de­fi­ni­ti­vno za­vrša­va za­ključno sa 30. apri­lom 2021. go­di­ne, ka­da ćemo sve kom­ple­ti­ra­ne pre­dme­te i zah­tje­ve di­oničara pre­da­ti advo­kat­skom ti­mu u Švaj­car­skoj na da­lje pos­tu­pa­nje. Ovim pu­tem po­zi­va­mo za­in­te­re­si­ra­ne di­oničare da svo­je akti­vnos­ti pri­la­go­de i okončaju u na­ve­de­nim ter­mi­ni­ma, jer no­vo pro­dužava­nje vi­še neće bi­ti mo­guće", na­ve­li su iz po­me­nu­tog odbo­ra.

Nje­gov pred­sje­dnik Ibro Pi­li­po­vić is­tiče ka­ko se oni za­lažu za de­ta­ljno ut­vrđiva­nje pro­cen­ta vla­sniš­tva sva­kog od po­je­di­nih di­oničara "Agro­ko­mer­ca", ka­ko bi se oni uve­li u vla­sniš­tvo nad fir­mom. Do­da­je ka­ko je nji­ho­vo vla­sniš­tvo uzur­pi­ra­no od stra­ne države i da žele da im se vra­ti po si­li za­ko­na.

Inače, vlas­ti u Fe­de­ra­ci­ji BiH su odmah po za­vršet­ku pro­te­klog ra­ta po­ni­šti­le re­zul­ta­te ma­le pri­va­ti­za­ci­je, ko­ja je obav­lje­na za vri­je­me sa­ve­znog pre­mi­je­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je An­te Mar­ko­vića.

Na taj način broj­ni ra­dni­ci "Agro­ko­mer­ca", ko­ji su ta­da pos­ta­li vla­sni­ci 33 pos­to pre­du­zeća, ispi­sa­ni su iz vla­sniš­tva i ono je u po­tpu­nos­ti pre­ne­se­no u imo­vin­ski kar­ton Fe­de­ra­ci­je BiH. Od ta­da oštećeni di­oničari traže po­vrat vla­sničkih pra­va i obe­štećenje za odu­ze­te di­oni­ce.