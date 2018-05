Venecijanska komisija o Izbornom zakonu: Nećemo davati prijedloge, ali šaljemo eksperta

STRAZBUR, SARAJEVO, BANJALUKA - Venecijanska komisija još nije primila zahtjev za mišljenje povodom izmjena Izbornog zakona BiH, niti u ovoj fazi planira iznositi vlastita mišljenja, potvrdio je "Nezavisnim" u petak Panos Kakaviatos, portparol Venecijanske komisije u Savjetu Evrope u Strazburu.

On je dodao da je od Venecijanske komisije zatraženo da pošalje eksperta kako bi se pomoglo postizanje sporazuma, ali da Komisija neće insistirati na bilo kojim specifičnim kriterijumima u ovoj fazi razgovora.

"Uloga eksperta će biti da vodi razgovore s različitim predstavnicima političkih stranaka i zvaničnicima o prijedlozima izmjena i da pruži savjete kako bi se moglo doći do sporazuma", rekao je Kakaviatos.

Podsjećamo da su neki predstavnici političkih partija iz FBiH nakon sastanka sa diplomatama, održanog u četvrtak, istakli da će od nje tražiti mišljenje o prihvatljivosti prijedloga o kojima se trenutno razgovara.

Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA i učesnik u pregovorima, kazao je u petak "Nezavisnim" da će se do rješenja doći jedino poštivanjem evropskih vrijednosti i Konvcencije o ljudskim pravima.

"Postoji mogućnost da riješimo probleme i da dođemo do dogovora ako sve strane odluče da poštuju osnovna načela o ljudskim pravima i evropske vrijednosti. Što se tiče uključivanja Venecijanske komisije, njeno mišljenje, iako nije obavezujuće, dobro će doći. Ne znam kome može smetati i ne biti prihvatljivo nešto što se zasniva na evropskim standardima", poručio je Džaferović.

Bariša Čolak, potpredsjednik Doma naroda BiH i visoki funkcioner HDZ-a BiH, za dnevnik.ba kaže da uključivanje Venecijanske komisije u pregovore nije rješenje.

"Naravno, ona može pružati određene usluge u smislu savjeta, ali ovdje se radi o čistoj stvari. Imamo odluku Ustavnoga suda BiH koja se treba provesti. Ne vidim što je sad tu moguće napraviti ako bošnjačke stranke ne pokazuju volju da se presuda provede", rekao je Čolak. On kaže da mu nije jasno zašto se odbacuje rješenje koje je predložio Hrvatski narodni sabor ako je, kako navodi, Ustavni sud BiH u odluci u kojoj je osporio rješenja o načinu izbora u Dom naroda FBiH rekao da je taj prijedlog u skladu s Ustavom.

"Pokušava se ostaviti postojeći diskriminatorni model izbora članova Predsjedništva BiH. Sve samo da se presuda ne provede", rekao je on.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, rekao je da Venecijanska komisija može pomoći.

"Jasno je da smo svi opredijeljeni da se riješi pitanje popune Doma naroda FBiH, i na kraju da ćemo u sve uključiti eksperte iz Venecijanske komisije. Oni nam svojim mišljenjem mogu pomoći da dođemo do konačnog rješenja. Svi naši prijedlozi ići će ka toj komisiji", rekao je Nikšić.

Željko Komšić, predsjednik DF-a, istakao je da Venecijanska komisija daje mišljenje, a ne rješava probleme i sporove.

"Mi to mišljenje već imamo. To će otprilike biti isto. Svi to znamo", rekao je on i naglasio da su "svi na jednoj strani, samo Čović i HDZ na drugoj".

"Da pojednostavim stvari, s tim da mi oproste svi, jer ne želim biti maliciozan niti uvrijediti nekog, po tom modelu, ni kardinal Puljić, na primjer, ne bi mogao biti izabran u Dom naroda i u Predsjedništvo BiH", rekao je on.

Nikola Špirić, potpredsjednik SNSD-a, za Srnu je ocijenio da odsustvo reakcije srpskih predstavnika u Sarajevu ostavlja prostor za međunarodni intervencionizam putem Venecijanske komsije, koju će sada uključiti u taj proces.

"Priča o Venecijanskoj komisiji nije prvi put na sceni u BiH, a pokazalo se ranije da to savjetodavno tijelo Savjeta Evrope ne može nametnuti svoja mišljenja sve dok ih ne prihvate domaći akteri ili dok ne budu nametnuta. SDA već duže vrijeme poziva visokog predstavnika da nametne rješenje i sad je na dobrom putu da to i ostvari", zaključio je Špirić.