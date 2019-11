Verbalni okršaj Crnatka i Žunića u NS RS: Ko je kriv za put BiH u NATO

BANJALUKA - U verbalnom okršaju između Igora Crnatka, poslanika PDP-a u Narodnoj skuštini RS i Igora Žunića, predsjednika Kluba SNSD-a došlo je do međusobnih optužbi o tome ko je kriv za put BiH ka NATO. Crnadak je rekao da je FBiH zadovoljna usvojenim dokumentom, a Čubrilovića je pozvao da ne dozvoli da ovaj dokument ode u Brisel jer smatra da je poniženje RS i kršenje rezolucije o neutralnosti.

Žunić je rekao da je na Kolegiju predložio poslanicima opozicije da se umjesto da se raspravlja o dokumentu koji nije objavljen raspravlja o dokumentima koji su objavljeni a koje je, kako tvrdi, Savez za promjene izglasao kako bi BiH išla u NATO.

On tvrdi da je Mladen Ivanić, tadašnji srpski član Predsjedništva, potpisao Strategiju spoljne politike BiH u kojoj je mimo rezolucije o neutralnosti NS RS navedeno da je NATO opredjeljenje BiH.

"Tada se nisu sjetili da drže pres konferencije i sazivaju sjednice da se raspravlja o kršenju rezolucije o neutralnosti. Crnadak je 1.2.2019. javno rekao da je apsolutna politička orjentacija članstvo BiH u EU i NATO, a Mektić je rekao da BiH treba da prati Crnu Goru u NATO i da zajedno guraju tu priču", rekao je Žunić.

Crnadak je, pak, rekao da je izjava koju je citirao ranije demantovana, a da je u Strategiji samo potvrđena ranija odluka Predsjedništva BiH kad je tamo iz RS bio Nebojša Radmanović.

"U Strategiji je navedeno da neće biti članstva u NATO i to je prihvatio i Izetbegović. Mi smo s Radmanovićevog 'molimo vas da nas primite u NATO' uspjeli to da skinemo na to da nećemo biti članice", rekao je Crnadak.

Žunić je istakao da je Savez za promjene tri puta skidao s dnevnog reda glasanje o Akcionom planu za članstvo, a nije želio da glasa protiv toga.

"Ako su protiv NATO, zašto nisu glasali protiv? Da su glasali protiv, to bi pitanje bilo skinuto s dnevnog reda. Oni to nisu htjeli da urade", rekao je Žunić, na šta je Crnadak odgovorio da su skidali s dnevnog reda zato što je odlučeno da o tome glasa naredni saziv Savjeta ministara.

"Oni su odlučili da idu u NATO i da sakriju dokument od javnosti", rekao je Crnadak.

Klokić je rekao da je o Strategiji koju je izglasao Ivanić Vlada RS informisana preko medija, i da o tome nisu znali, te da institucije RS nikad o tom dokumentu nikad nisu raspravljale.