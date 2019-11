Vesna Pusić poručila Makronu: BiH je jedna od najotpornijih zemalja

ZAGREB - Bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić poručila je francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu da posjeti BiH koju je nazvala "jednom od najotpornijih zemalja Evrope".

"Predsjednik Emanuel Makron bi trebalo da prihvati poziv mladih ljudi da posjeti Bosnu i Hercegovinu, jednu od najotpornijih zemalja u Evropi koja je i pored svega što joj je učinjeno u posljednjih 30 godina i dalje čvrsto stoji s nadom", napisala je Pusić na Twitteru.

Njena poruka stiže nekoliko dana nakon što je lider Francuske u intervju za "The Economist" kazao da je "BiH tempirana bomba" koja kuca uz Hrvatsku.

Dodao je da se BiH suočava s problemom džihadista povratnika.

Njegov kometar izazvao je brojne i burne reakcije domaćih političara te mladih aktivista iz BiH koji su u Strazburu na zatvaranju Svjetskog demokratskog foruma uputili poziv predsjedniku Francuske da posjeti BiH.

President @EmmanuelMacron should accept invitation by young people and visit Bosnia-Herzegovina, one of the most resilient countries in Europe, which in spite of everything done to it in the past 30 yrs, is still standing with hope.