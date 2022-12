Vidaković za "Nezavisne" o optužnici: Nismo krivi za poplavu u Doboju

​DOBOJ - Milko Vidaković, nekadašnji prvi čovjek dobojske Civilne zaštite, rekao je za "Nezavisne novine" da nije kriv za prirodnu katastofu u Doboju, u kojoj je 2014. godine tokom katastrofalnih poplava život izgubilo 11 ljudi i prilikom koje je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Kazao je da će na sudu dokazati svoju nevinost.

"Mi smo već ranije bili na saslušanju u Tužilaštvu, priložili smo dokaze, mislili smo da će čak Tužilaštvo odustati. Mi ćemo se braniti u skladu sa zakonom i dokazivaćemo da smo nevini i da se nismo mogli braniti od takve nepogode. Oni će raditi svoj posao, mi ćemo svoj”, kazao je Vidaković za "Nezavisne novine".

Naglašava da je optužnica potpuno besmislena.

"Ovo je prvi put da je neko nekoga u državi optužio za prirodnu katastrofu. To nije požar, koji je tehnička katastrofa, a ovo su bile poplave koje su prirodna i koja je nepredvidljiva. To je isto kao kad bi se negdje desio zemljotres, pa se optuže ljudi što se to desio", naglasio je Vidaković.

Podsjećamo, Okružno javno tužilaštvo Doboj podiglo je optužnicu protiv Obrena Petrovića, bivšeg gradonačelnika Doboja i aktuelnog poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH i Milka Vidakovića, bivšeg prvog čovjeka dobojske Civilne zaštite, jer su, kako su naveli iz Tužilaštva, tokom poplava u Doboju 2014. godine izazvali opasnost za život ljudi i imovine većeg obima, usljed čega je nastupila smrt 11 lica i imovinska šteta većeg obima.

Da li će optužnica biti potvrđena ili odbijena, zavisi od Okružnog suda u Doboju.