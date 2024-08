Vidović: Ambasada SAD naredila bankama da zatvore račune u Srpskoj

BANJALUKA – Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da bi pomoćnik američkog državnog sekretara Džejms O`Brajan trebalo da vidi zašto je Ambasada SAD u BiH naredila zatvaranje računa fizičkih i pravnih lica u Srpskoj koji se nalaze na listi američkih sankcija.

Vidovićeva je za RTRS navela da sankcije uvedene fizičkim i pravnim licima u Republici Srpskoj nemaju veze sa korupcijom, kako to O`Brajan tvrdi, jer niko od njih nije procesuiran i osuđen za korupciju.

"On kaže da se zatvaraju računi koji su u dolarima, jer ne žele da se dolar kao njihova valuta koristi u koruptivne djelatnosti, ali kod nas su zatvoreni računi u konvertibilnim markama, računi preko kojih ljudi dobijaju platu u KM. Preporučila bih O`Brajanu da se javi u Ambasadu SAD i vidi šta se desilo, jer mi imamo informaciju od banaka da je njima ova ambasada naredila da se ti računi zatvore", istakla je Vidovićeva.

Ona je dodala da nije dobila bilo kakav papir i obavještenje iz Ambasade, ali da banke tvrde da im je naređeno zatvaranje računa.

"OFAC-ova lista podrazumijeva da ne možete imati račun u dolarima i da vam se plijeni imovina u SAD, a ovo što se ovdje dešava uošte nije u skladu sa našim, a ni međinarodnim zakonima. Postavlja se pitanje šta se desilo u Republici Srpskoj i mislim da se to mora u narednom periodu raščistiti", naglasila je Vidovićeva.

Komentarišući izjavu O`Brajana da SNSD kao vladajuća stranka u Srpskoj ima pristup resursima i samim tim više prilika da čini koruptivne radnje zbog kojih se uvode sankcije, Vidovićeva je rekla da ova tvrdnja počiva na pukim pretpostavkama.

"On kaže da Vlada raspolaže resursima Republike Srpske. Tako je u svakoj zemlji. Zatim kaže da, s obzirom da SNSD ima najveće učešće u Vladi, pretpostavlja se da koristi te resurse za korupciju. Možete zamisliti da nekom uvedete sankcije zato što se nešto pretpostavlja, bez dokaza i presuda. Na bazi pretpostavki uvode sankcije, jer se pretpostavlja da SNSD vrši koruptivne radnje", rekla je Vidovićeva.

Ona je istakla da je američka Ambasada u BiH onemogućila Vladi Republike Srpske da izađe na međunarodno tržište, što je u suprotnosti sa svim zakonima i počiva na sili, upitavši zna li to O`Brajan.

Uprkos tome, poručila je Vidovićeva, Republika Srpska neće bankrotirati, već će i dalje napredovati, razvijati se i učvršćivati svoj položaj.

"Uvesti sankcije jednoj vladi znači onemogućiti joj rad. To znači da žele nestanak Vlade Republike Srpske, Srpske i stvaranje unitarne BiH. To je nama poznato i mi ćemo se do posljednjeg boriti politički i pravno, u skladu sa zakonom, da svoj položaj očuvamo", naglasila je Vidovićeva, dodajući da američka Ambasada i opozicija u Republici Srpskoj već tri godine govore o bankrotu Srpske, ali da se to neće desiti.

