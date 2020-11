Vidović: Do kraja godine Vlada RS neće uskratiti finansiranje Banjaluci

BANJALUKA - Do kraja godine Vlada RS nema namjeru uskratiti finansiranje Banjaluke i drugih lokalnih zajednica do kraja godine jer bi za to bilo potrebno promijeniti zakon, rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Ona je dodala da su naredne godine planirane izmjene Zakona o budžetskom sistemu ali da se radi o manjim izmjenama za neke manje lokalne zajednice.

"Mi do kraja godine nemamo prijedlog tog zakona, možda ćemo ga imati do kraja iduće godine jer ima drugih stvari koje treba promijeniti u tom zakonu. A da li će doći do izmjena finansiranja lokalnih zajednica, ne znam. Možda nešto sitno za male opštine koje su pogranične i ne mogu se same finansirati", rekla je Vidovićeva.

Takođe, kako je rečeno, danas na sjednici Vlade nije bilo smjena članova Vlade RS.

Vidovićeva je najavila da će naredne godine biti povećane penzije u skladu s rastom plata i troškova zivota, a da će do kraja godine Vlada RS izmiriti sve obaveze prema svim budžetskim korisnicima, uključujući isplate penzija, socijalnih davanja, boračkih dodataka i drugih izdataka.

Vidovićeva je rekla da je stanje u budzetu stabilno, da su prihodi i dalje veći od rashoda, ali da je Vlada RS očekivala da će se epidemija ublažiti u četvrtom kvartalu.

Naglasila je da nastavak pandemije i dalje izaziva probleme u privredi, a da je Vlada povećala izdatke za Kompenzacioni fond, kako bi se pomoglo u suzbijanju posljedica pandemije.