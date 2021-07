Vidović: Pokušaj Ustavnog suda BiH da na Drini postavi Kineski zid

BANJALUKA - Siniša Vidović, zamjenik predsjednika Ujedinjene Srpske, smatra da je Odluka Ustavnog suda, po pitanju izgradnje HE Buk Bijela, pokušaj sudija stranaca da na rijeci Drini, kako je rekao, olovkom na nelegalan način postave Kineski zid.

Prema njegovim riječima, upravo svjedočimo histeriji političara Federacije BiH protiv ulaganja Republike Srbije u energetski sektor Republike Srpske.

"Izgradnja HE Buk Bijela im je sada 'trn u oku'. Kako kaže Bakir Izetbegović 'infrastrukturna agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu'. Mislim da nije tako govorio kada je primao vakcine ili kada je Srbija svim građanima BiH velikodušno otvorila vrata i vakcinisala svakoga ko je želio da se vakciniše. Ali kada treba ulagati, i to na teritoriji Republike Srpske, onda je to 'agresija'", rekao je Vidović.

Prema njegovim riječima, odluka Ustavnog suda po pitanju izgradnje HE Buk Bijela je ko zna koji po redu akt pravnog nasilja.

"To je bjesomučna želja da prisvoje sva poljoprivredna zemljišta, sve rijeke, jezera, šume, sunčevu energiju, energiju vjetra u vlasništvo države BiH. Otimajući ingerencije Vlade Republike Srpske, tj. dizanjem na državni nivo, znači da u konačnici sve odluke o koncesionarima donosi Savjet ministara BiH. Jednostavnije rečeno, to je pokušaj mogućeg razvlašćivanja i zaustavljanje razvoja Republike Srpske", naveo je Vidović.

Kako je dodao, to znači i da bi dodjela koncesija na nivou BiH bilo plaćanje koncesione naknade budžetu BiH, a ne Republike Srpske.

"Moramo se upitati da li je ova odluka Ustavnog suda, poslije završetka građanskog rata u BiH, najjači atak na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH i ako ostane bez odgovarajuće političke, akademske i međunarodne reakcije Republika Srpska gubi svoju suštinu", naglasio je Vidović.

Pozvao je sve političke faktore u Republici Srpskoj da u ovom momentu zajednički reaguju i okupe se oko bazičnog interesa naroda i institucija Republike Srpske.

"To znači nepriznavanje ingerencija institucija BiH u procesu dodjela koncesija kako na Drini, tako i na svim rijekama i resursima Republike Srpske", naveo je Vidović.

Dodao je da niko iz Republike Srpske nije nikada osporavao koncesije koje je Federacija dodjeljivala.

"Sada je najveći problem jačanje i razvoj Republike Srpske koja ide u korak s već snažnom Srbijom. Nalazimo se pred istorijskom odlukom da li ćemo dopustiti da nam sudije stranci na Drini olovkom na nelegalan način postave Kineski zid i urade ono što nisu mogli puškom 1914. i 1941. godine", naglasio je Vidović.

Pozvao je i Boračku organizaciju Republike Srpske da zauzme stav povodom ove, kako je naglasio, skandalozne odluke.

"Ne dajte da u miru izgubimo ono što se krvlju branilo. Ovo je istorijski projekat i prekretnica, a svi politički akteri iz Republike Srpske koji ne budu jasno digli glas protiv ovog čina mogli bi u istoriji biti zabilježeni kao izdajnici. Ko se sa Drinom igrao, nije dobro prošao. Ako sada prećutimo, sutra će nam i vazduh koji dišemo osporavati", rekao je Vidović.

Vidović je na ovaj način reagovao na odluku donesenu na 122. plenarnoj sjednici Ustavnog suda po apelaciji 24 zastupnika Predstsavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi s koncesijama za hidrocentrale na Drini.

Podsjetimo, Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu 24 člana Predstavničkog doma za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, donio djelimičnu odluku o dopustivosti i meritumu.

Ustavni sud je naložio Komisiji za koncesije BiH da u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, riješi sporna pitanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nastala u vezi sa dodjelom koncesija.