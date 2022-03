Vidović: Predlažemo smanjenje PDV-a, odluka je na Parlamentu BiH

BANJALUKA - Vlada RS predlaže ukidanje poreza na dodanu vrijednost na osnovne životne namirnice a povećanje poreza sa 17 na 22 odsto na luksuznu robu i usluge, a mjera bi važila do kraja godine, rekla je Zora Vidović, ministrica finansija RS, na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS posvećenoj ovoj temi.

Takođe, kako je istakla, Vlada predlaže ukidanje akcize na naftne derivate, s tim da bi ta mjera važila jedan mjesec, nakon čega bi se vidjelo da li ima efekata. Naglasila je da bi gubici smanjenjem PDV-a za Budžet RS iznosili 111 miliona, a ukidanjem akciza 17,6 miliona maraka.

Vidovićeva je naglasila da je nadležnost za izmjenu stopa PDV-a i ukidanje akciza na Parlamentarnoj skupštini BiH, te da iz tog razloga Vlada predlaže da Narodna skupština RS usvoji odgovarajuće zaključke.

Vidovićeva je istakla da se pod osnovne životne namjernice podrazumijevaju hljeb, mlijeko i mliječni proizvodi, jestivo ulje, dječja hrana i slična roba, dok bi luksuzni proizvodi bili luksuzni parfemi, luksuzna odjeća i obuća, kao i luksuzna vozila.

Vidovićeva je rekla da se Vlada odlučila na ove mjere zbog inflacije koja je uvezena iz EU zbog stimulativnih mjera koje su tamo bile primjenjivane, zatim zbog prekidanja lanaca snabdijevanja koje su dovele do poskupljenja, te zbog poskupljenja naftnih derivata.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, koji se parlamentu obraća kao predsjednik stranke, rekao je da njegova stranka podržava nultu stopu, ali da smatra da je ova sjednica predstava s ciljem da se spriječi smanjenje stope PDV i ukidanje akciza.

Borenović je rekao da vladajuće strukture ne daju smanjenje i da žele zadržati postojeće stope. Takođe, Borenović je rekao da mu nije jasno zašto se sada traži saglasnost NS RS o ovoj temi, te da bi bilo poštenije da priznaju da ne žele da se smanje ovi nameti.

"Kada je akcizna koalicija uvodila akcize s Vigemarkom nije tražena saglasnost parlamenta kao i kad ste odbijali naše prijedloge nekoliko puta", rekao je Borenović.

On je istakao da bi se na osnovu do sada prikupljenih prihoda mogla obezbijediti pomoć za ugrožene kategorije, ali da vlast to ne želi.

Oko 14 časova se u parlamentu očekuje obraćanje Milorada Dodika, kao predsjednika najveće stranke u okviru vladajuće koalicije.

Miladin Stanić, predsjednik Kluba SDS-a, je ustvrdio da je današnja sjednica "maloumna prevara", a pogrdnim imenima je nazvao i Stašu Košarca, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, za šta je dobio opomenu od predsjedavajućeg

"Nalazimo se u zaista teškoj ekonomskoj situaciji a nema reakcija poput reakcija u zemljama u okruženju koje daju subvencije. Čak u FBiH imaju subvencije za poljoprivredu od 400 maraka plus 50 maraka za gorivo, a kod nas tako nešto ima samo kod pšenice. Umjesto da imamo jače mjere, mi nemamo gotovo ništa“, rekao je Stanić i dodao da ne vjeruje u mogućnost da će BiH moći da dobije đubrivo iz Turske.