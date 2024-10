Vidović: Problem stranaca izborni rezultat Dodika i SNSD-a

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je najveći problem stranaca, koji žele da politički i finansijski uruše Srpsku, podrška koju u narodu uživa predsjednik Republike i SNSD-a Milorad Dodik, što je i vidljivo nakon održanih lokalnih izbora.

"Sada kada su vidjeli da je podrška velika, krenuće još veći pritisci da na narednim izborima dođu do cilja, i da SNSD izgubi vlast. Posebno im je teško to što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio kandidaturu i na narednim izborima, a oni žele da ga eliminišu iz političkog života. To je poenta i suđenja pred Sudom BiH", rekla je Vidović za Srnu.

Govoreći o finansijskoj situaciji u Srpskoj, ona kaže da je budžet stabilan, i da će u decembru biti usvojen dokument za narednu godinu, te da su zlonamjerne i neistinite tvrdnje onih koji govore o lošem stanju.

"Mene čudi opozicija, koja živi ovdje i govori o bankrotu. To se nije ostvarilo niti će se ostvariti. Mi imamo zakone koje poštujemo. Imamo dobar rejting evropskih kuća, dobili smo B stabilan rejting. To znači da dužnik može, i sposoban je da blagovremeno i u potpunosti ispuni svoje obaveze. Bez obzira što američka ambasada govori drugačije, ovo je riječ stručnjaka i renomiranih kuća", navela je Vidović.

