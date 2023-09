Vidovićeva odgovorila Trivićevoj: Nemam razloga za brigu

BANJALUKA - Zora Vidović, ministar finansija u Vladi RS poručila je da ne brine što je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, protiv nje podnijela krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja.

Vidovićeva je poručila da nisu tačne tvrdnje Trivićeve kako je ona iskoristivši svoj ministarski položaj i ovlašćenja, prekršila Zakon o igrama na sreću RS i tako pogodovala privrednom društvu "Elektronska video lutrija" (EVL) da stekne direktnu imovinsku korist, nanijevši štetu budžetu Republike Srpske.

"Sve je rađeno u skladu sa Zakonom o igrama na sreću RS. Tu se radi o dvije vrste igara na sreću. Članom 39. je regulisano plaćanje naknade elektronske lutrije i tu kaže da se naknada vrši na način: uplata minus isplata, pa pet odsto na taj iznos, ali ne manje od 100 KM po terminalu. I to se primjenjuje na sve priređivače igara na sreću, to nije jedan. Imamo ih devet. Drugi član je 84 koji govori o plaćanju naknada po automatima. Tu smo takođe rekli da je uplata minus isplata po svakom automatu 20 odsto na to, a ako je manje od 100 KM, onda takođe 100 KM po automatu. Prema tome, apsolutno je ispoštovan Zakon o igrama na sreću Republike Srpske", navela je Vidovićeva.

Ona je kazala kako je od početka bilo velikih polemika oko pomenutog Zakona, da su mu mnogi nalazili mane, ali da je sud jasno potvrdio da se radi o dobrom zakonskom rješenju.

"Iskreno da vam kažem, imala sam i lične prijetnje, kao i porodici. Prije tog zakona, mi smo godišnje prikupljali oko 26 miliona KM, a sada smo na 80 miliona, a mislim da ćemo skupiti preko 120 miliona KM u ovoj godini", dodala je Vidovićeva.