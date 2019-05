Vigemark: BiH može postati članica unije, ali uz ispunjavanje niza zahtjeva

ISTOČNO SARAJEVO - Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da će Evropska komisija, najvjerovatnije, donijeti odluku da BiH može postati članica EU, s tim da postoji cijeli niz koraka i zahtjeva koji se moraju ispuniti.

On je rekao novinarima da se uskoro očekuje mišljenje Evropske komisije o odgovorima BiH na dodatna pitanja iz Upitnika, ali da ne može precizirati tačan datum.

Vigemark je podsjetio da je u pripremi mišljenje o odgovorima na aplikaciju za članstvo, koju je BiH podnijela prije tri godine.

Kao domaćin debate u okviru projekta "PrEUzmi inicijativu" o mogućnostima i izazovima procesa pristupanja EU, Vigemark je naveo da je želio da čuje direktno od građana koje su njihove potrebe, kao i da kaže nešto više o procesu evropskih integracija, te koje su koristi koje članstvo EU donosi građanima.

On je podsjetio da su ovakvi direktni razgovori sa građanima počeli prije godinu dana, dodajući da je razgovarao sa privrednim proizvođačima, te imao susrete sa studentima svih javnih univerziteta u BiH.

Prema njegovim riječima, EU je pružila podršku u rekonstrukciji objekta Tužilaštva u Istočnom Sarajevu, te zbrinjavanju socijalno ugroženih kategorija stanovnika, kao i poljoprivrednicima.

Koordinator Evropske mreže preduzetništva u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore Ljiljana Belada istakla je da članstvo u EU, osim mnogo benefita, podrazumijeva i mnogo obaveza, te da je vrlo važna priprema i usaglašavanje sa kriterijumima EU.

"Za dalje iskorake neophodno formiranje Savjeta ministara"

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark izjavio je danas da se teško može očekivati da će, u situaciji i okolnostima u kojima je BiH, biti razmatrane određene preporuke i analize u kontekstu daljih iskoraka prema članstvu BiH u EU bez formiranog Savjeta ministara i Vlade Federacije BiH.

Vigemark je izrazio uvjerenje da će to biti naglašeno i u mišljenju Evropske komisije o napretku BiH.

"Nakon što bude objavljeno mišljenje, naših 28 zemalja članica će odlučivati koji će biti naredni korak. To će biti jako teško bez formiranih vlasti, prije svega Savjeta ministara", rekao je Vigemark novinarima u Istočnom Sarajevu uoči debate o izazovima i mogućnostima procesa pristupanja EU, koja se održava u okviru projekta "prEUzmi inicijativu".

Specijalni predstavnik EU pozvao je sve strane da odbace bilo kakva uslovljavanja za formiranje vlasti, te dodao da mora postojati međusobno razumijevanje o narednim koracima.

"Postignuta je principijelna saglasnost, a naredni korak bi bio da se ta pitanja i konkretizuju. Izvršna vlast se mora uspostaviti i mora se imati uprava nad ovom zemljom. U izostanku tijela, u postojanju vakuuma, otvara se prilika za neke druge snage da popune prazan prostor koji može dovesti do nekih neželjenih dešavanja", upozorio je Vigemark.

On je naglasio da su EU potrebni partneri, a u BiH to su građani sa kojim će danas u Istočnom Sarajevu razgovarati šta je važno u kontekstu evropskih integracija, koji su benefiti, zašto je važno da građani o tome budu upoznati, da prate ovaj proces, nadajući se da će to donijeti poboljšanje u njihovom svakodnevnom životu i omogućiti ostanak u BiH.

Vigemark je najoštrije osudio prijetnje smrću upućene glavnom tužiocu BiH Gordani Tadić i članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

"Mi sa svoje strane to, kao i govor mržnje na društvenim mrežama, snažno osuđujemo. To je direktno suprotstavljeno nekim evropskim standardima i vrijednostima. I mi u svojim zemljama imamo određenu retoriku koja ponekad zaista zna biti napeta, što nije dobro posebno u okolnostima političke neizvjesnosti kada se može zloupotrijebiti", rekao je Vigemark.

On je naglasio da je svakoj zemlji potrebno profesionalno, nezavisno pravosuđe u kojem nema nikakvog, čak ni političkog uticaja.

Vigemark je ocijenio da u BiH nije lako raditi posao sudije i tužioca, posebno kada je riječ o osjetljivim predmetima poput organizovanog kriminala i terorizma.

"Korupcija je jedna od najozbiljnijih pošasti koja doslovno urušava kompletnu društvenu strukturu u ovoj zemlji. EU podržava različite projekte i konkretan rad institucija, uključujući i Agenciju za prevenciju i suzbijanje korupcije, na nivou BiH. U mišljenju Evropske komisije veoma jasno biće istaknute teme koje će naglasiti važnost postojanja uspješnih rezultata u procesuiranju predmeta korupcije na najvišem nivou", naveo je Vigemark.

On je rekao da će uspješno procesuiranje ovih predmeta pokazati da niko nije iznad zakona pred kojim svaki građanin mora biti jednak.

Vigemark ističe da Visoki sudski i tužilački savjet BiH, koji ima funkciju nadzora nad pravosuđem, nikako ne smije dozvoliti bilo kakvu mogućnost korupcije u svom radu.