Vigemark: EU neće nametati rješenja BiH

SARAJEVO - Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunar Vigemark izjavio je da EU neće nametati rješenja u BiH kada je riječ o reformi Izbornog zakona, te da ona mora biti proizvod dogovora domaćih političara i stranaka.

"Sve i da hoćemo, a nećemo, mi ne možemo nametati rješenja. Mislim da bi to bio korak unazad ako bi to OHR uradio. Ovo je suverena zemlja", rekao je Vigemark navodeći da je to bila prva rečenica u zaključcima EU koji se tiču BiH.

Prema njegovim riječima, izmjene Izbornog zakona BiH moraju biti zasnovane na konsenzusu i kompromisu.

"Ne može biti maksimalističkih zahtjeva. Politika je vještina kompromisa, a ne maksimalizma", rekao je Vigemark za "Dnevni avaz" i dodao da će EU i cijela međunarodna zajednica nastaviti pomagati, ali neće nametati rješenja.

Konstatujući da politički lideri razgovaraju o ovom pitanju, specijalni predstavnik EU ocijenio je da ne vidi dovoljno želje da se dogovor postigne.

On upozorava i da nijedno pitanje, uključujući i reformu Izbornog zakona, ne smije biti razlog ili izgovor za zaustavljanje ili blokiranje evropskih reformi BiH.

Govoreći o Strategiji Evropske komisije za zapadni Balkan Vigemark je rekao da će ona BiH donijeti dodatnu finansijsku pomoć, te dovesti u BiH nove eksperte koji će pomagati u sprovođenju reformi.

"Prvi put imamo stav da EU govori da je Balkan istinski prioritet. A na vama je da ostvarite konkretne rezultate. Siguran sam da ćemo mi povećati iznos sredstava za Balkan. Koliko je to, ne znam. To još nije riješeno, Evropska komisija tek treba početi postupak o tome", rekao je Vigemark.

Ističući da EU neće nametati rješenja BiH, ali da će tražiti dostizanje određenih standarda, Vigemark je izrazio očekivanje da će BiH do kraja februara, kao što je i najavljeno, dostaviti odgovore na Upitnike Evorpske komisije.

"A onda će institucije Evropske komisije pregledati sve i obično bude dodatnih pitanja. To niko nije izbjegao, pa ne očekujem da i kod vas bude drugačije", dodao je Vigemark.

Navodeći da za EU od početka nije posebno bitno koliko kojih konstitutivnih naroda živi u BiH, on je konstatovao da je u BiH to bilo jedno od najkontroverznijih pitanja iz Upitnika.