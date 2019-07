Vigemark: Potrebne velike promjene da BiH uđe u EU

SARAJEVO - Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark ocijenio je danas da su BiH potrebne velike promjene kako bi postala članica Unije, ističući da je riječ o procesu.

"Puno se govori o rokovima – do kada i šta treba uraditi, ali do tada mora doći do velike promjene", rekao je Vigemark u Sarajevu, u obraćanju na interaktivnom skupu "Vaše mišljenje o Mišljenju", na kojem su predstavljeni najvažniji dijelovi Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo.

Vigemark je istakao da to ne mora da znači revoluciju ili velike proteste.

On je konstatovao da ljudi u BiH plaćaju mnogo poreza i da je javna administracija jedna od najvećih u Evropi, pa čak i svijetu.

Specijalni predstavnik EU podsjetio je da je Evropska komisija među zadacima koji čekaju BiH navela, između ostalih, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, a da se napredak traži i u sektorima javne uprave, biznisa, digitalizacije.

Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić upozorio je da BiH ubrzano ostaje bez radnog stanovništva koje odlazi u zemlje EU.

Navodeći da je u zadnjih sedam godina 200.000 ljudi otišlo u zemlje EU, Aćić je konstatovao da i to utiče na disbalans broja aktivnog i neaktivnog stanovništva.

"Broj penzionera raste rapidno iz godine u godinu i za osam godina penzioneri će činiti trećinu populacije", naglasio je Aćić.

Kao problem, on je naveo i činjenicu da je u BiH poželjno raditi u javnom sektoru, zbog čega je potrebno privatni sektor učiniti atraktivnim za zapošljavanje, u prvom redu vraćajući ljudima dostojanstvo rada u privatnim kompanijama.

"To je neophodno kako bi prišli razvijenim društvima. Najbitnije je dostojanstvo ljudi u društvu i onda ti ljudi mogu da očekuju, da imaju cilj, da imaju viziju, da imaju motiv", zaključio je Aćić.

Na današnjem skupu u Sarajevu mladi iz više gradova BiH pomoću elektronskog glasanja mogli su odmah dati mišljenje, te postaviti pitanje učesnicima.

Najavljeno je da će ovakvi događaji biti održani u Banjaluci, Tuzli i Mostaru.