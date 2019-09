Vigemark o Paradi ponosa: BiH prešla važan prag tolerancije

SARAJEVO - Bivši šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunar Vigemark na Twitteru je prokomentarisao jučerašnju Paradu ponosa koja je održana u Sarajevu.

"Čestitam organizatorima Parade ponosa. Bosna i Hercegovina je prešla važan prag tolerancije i ljudskih prava. Pozdravljam sve učesnike i pristalice, uključujući i moj bivši tim iz Delegacije EU", napisao je Vigemark uz hashtag #imaizać.

Congratulations to the organizers of @BHpovorkaponosa #BiH has now passed another Important threshold for tolerance and human rights. Greetings to all participants and supporters, including my former @eubih team. #imaizać #EU4LGBTI https://t.co/LKHvV7IZq1