Vigemark poručio: Bez formirane vlasti nema ni EU i NATO integracija

SARAJEVO - Lars-Gunar Vigemark, šef Evropske delegacije u Bosni i Hercegovini, rekao je da je najvažnije nastaviti napore ka formiranju vlasti komentarišuću neuspjeh u ovom procesu uprkos potpisanom Sporazumu lidera najvećih stranaka u BiH.

Na pitanje novinarke "N1" šta će se desiti nakon 5. septembra, on je rekao da je taj Sporazum lidera dobra osnova za koalicionu vladu.

''Ono što je najvažnije je da se nastave napori ka formiranju vlasti, nastaviti proces formiranja novog Savjeta (ministara) i mandatara, bilo da se radi o gospodinu Tegeltiji ili nekom drugom. To je prioritet broj jedan koji je Evropska Unija postavila na samom početku. Komesar Han je bio vrlo jasan tokom svog boravka ovdje u martu. Ne vjerujemo u preduslove za formiranje vlasti. Naravno da razumijemo kako postoji niz pitanja koja trebaju biti razjašnjena ali nepostojanje vlade parališe i to je veliki problem'', ispričao je Vigemark.

Na pitanje da li će Sporazum ''preživjeti'' postavljeni rok, Vigemark je poručio da ''ne postoji alternativa''.

''Vjerujemo da je taj sporazum lidera dobra osnova za koalicionu vladu i ne čini se da postoji alternativa. Zemlje članice, dakle ne samo Komesar Han, su podvukle nekoliko puta da zemlja treba uspostaviti vlast jer bez vlasti nema ni EU integracija ali ni NATO integracija. Mislimo da se pitanje NATO preuveličava, podnošenje Godišnjeg nacionalnog plana je tehnička stvar. Razgovarali smo o tome s kolegama u NATO i oni se slažu. Htjeli bismo vidjeti da se zemlja kreće naprijed u smislu odnosa s NATO. Srbija održava odnose s NATO, ako Srbija može to uraditi onda može i BiH. Ali trenutno se ništa ne dešava, zemlja je u zastoju a građani ove zemlje, oni koji ne razmišljaju o odlasku, su oni koji su pogođeni najviše. Ohrabrujemo političke lidere da odustanu od retorike i postignu sporazum, njihov je posao da postignu kompromis. To su učinili 5. avgusta, a to isto bi trebali učiniti 5. septembra ili bilo kad'', naglasio je Vigemark za televiziju "N1".

On je rekao da je ''najteže ocijeniti vlastiti rad'' govoreći o odlasku s funkcije na kojoj je proveo proteklih nekoliko godina.

''Najteže je ocijeniti svoj vlastiti rad. Ali mogu reći da je danas BiH u potpuno drugačijoj poziciji kada je u pitanju EU put. Aplicirali ste za članstvo, dobili mišljenje, sada psotoji jasna mapa puta stvari koje treba uraditi. Vrijeme je da se pređe s misli na djela, vrijeme je da se nastavi s reformama, da se nastavi s EU integracijama. Evropska komisija je sastavila vrlo jasne preporuke a zemlje članice će preispitati aplikaciju do kraja godine i reći svoje mišljenje. Dakle, situacija je potpuno drugačija od prije četiri-pet godina. Ekonomija je bila u zastoju, nije bilo novca u budžetu, bili su u deficitu, a sada budžet Federacije ima na raspolaganju jednu i po milijardu KM suficita. Postoje takođe fondovi koji su na raspolaganju državnom nivou vlasti. Mislim da je lako procijeniti gdje je zemlja bila prije nekoliko godina, s protestima i nemirima na ulicama'', poručio je on.

(N1)