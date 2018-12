Vigemark pozdravio puštanje Dragičevića

SARAJEVO – Lars Gunar Vigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH, pozdravio je puštanje na slobodu Davora Dragičevića te pozvao vlasti u Republici Srpskoj da pokažu uzdržanost prema demonstrantima.

"Pozdravljam oslobađanje iz pritvora Davora Dragičevića i druge pristalice pokreta ‘Pravda za Davida’. Sve nove demonstracije trebaju biti mirne i nenasilne. Vlasti RS moraju pokazati uzdržanost", poručio je Vigemark na Twitteru.

Podsjetimo, Davor Dragičević je nakon jučerašnjeg hapšenja danas sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci gdje je saslušan, a potom je pušten.

