Vigemark uručio Bevandi Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH

SARAJEVO - Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark zvanično je danas u Sarajevu uručio ministru finansija i trezora BiH i zamjeniku predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi Izvještaj o napretku za BiH.

Specijalni predstavnik EU u BiH je pojasnio da je riječ o ad hok i kraćem izvještaju u odnosu na onaj koji je prije 18 mjeseci objavljen za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku.

"Razlog tome je što je EK započela s procesom evaluacije odgovora koji su dostavljeni na Upitnik nakon podnošenja aplikacije za članstvo. Ovaj izvještaj ne obrađuje odgovore na Upitnik koje su dostavljeni predsjedniku EK Žan-Klodu Junkeru 28. februara u Sarajevu, jer je premalo vremena da se prođe kroz više od 20.000 stranica odgovora", rekao je Vigemark.

Dodao je da Izvještaj obrađuje osnovne oblasti koje uključuju vladavinu prava, javnu upravu i reforme i ekonomski raazvoj.

"Pored ocjene stanja u ovim temeljnim oblastima naglašava se i važnost provođenja reforme Izbornog zakona, prije svega u smislu izbora delegata u Domu naroda u FBiH. Naglašava se važnost odgovarajućih izmjena i dopuna Izbornog zakona bez odlaganja kako bi se osiguralo nesmetano provođenja izbora u oktobru ove godine. Iz tog razloga, kontinuirano apelujemo na sve politilčke lidere u BiH da se iznađe rješenje i postigne kompromis na rješavanju pitanja Izbornog zakona", rekao je Vigemark.

Iznijevši neke od zaključaka Izvještaja, Vigemark je istakao da je postignut određeni napredak u pitanjima ljudskih prava i manjina, ali da su potrebna suštinska unapređenja strateškog, pravnog, institucionalnog i političkog okvira za poštivanje ljudskih prava.

"Na ovo se nadovezuje i pitanje slobode izražavanja i naglašava se da je u proteklom periodu nastavljeno s praksom političkih pritisaka i zastrašivanja novinara, uključujući i fizičke napade", rekao je Vigemark.

Što se tiče reforme javne uprave, Vigemark je istakao da u proteklih 18 mjeseci nije zabilježen nikakav napredak.

Kada je riječ o ekonomskom odnosu, Bosna i Hercegovina postigla određeni napredak, ali je još uvijek u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije, podsjetio je Vigemark.

Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je da Izvještaj EK o napretku pokazuje da su institucije EU uz BiH, ali da su ključne odluke isključivo na vlastima u BiH.

"Za mene osobno, i politiku koju provodim, EU nema nikakvu alternativu i naš put vodi u jednom smjeru, ka Evropi. Zato, kako god da je ovo Izvješće pripremno i koliko god zadataka da je pred nama, moramo ići putem koji vodi ka Briselu, a barem načelno su svi iskazali opredjeljenje za taj put", izjavio je Bevanda.

Napomenuo je da su osnovne primjedbe koje su se mogle čuti na prezentaciji Izvještaja odnose se na pitanja gdje je bh. političarima nedostajalo dijaloga i političke odgovornosti da se stvari pomjere s mrtve tačke.

"S tim u vezi istaknuta je neophodnost žurnog rješavanja Izborng zakona kako bi se osiguralo održavanje izbora i nesmetana provedba izbornih rezultata. Svi znamo koji je danas datum i da nam je preostalo veoma malo vremena da ovaj posao završimo", poručio je Bevanda.

Ocijenio je da je dobro što je EK detekrirala probleme, kako bi se vlasti u BiH što bolje fokusirale na njih i išli u pravcu njihovog rješavanja.

Podsjetivši na izjavu evropskog komesara za proširenje i susjedsku politiku Johanesa Hana da "nema besplatne karte za EU", Bevanda je dodao da "nijedna cijena nije skupa da bismo uz tu kartu stigli u EU".

The @EU_Commission Report for #BiH handed over to Deputy Chairman of BIH's Council of Ministers Vjekoslav Bevanda. #eubih Ambassador @LarsGWigemark: 'Besides the fundamentals, changes to the electoral legislation are one of the main concerns in the report.' pic.twitter.com/VuLeGEEQYf