Vigemarku produžen mandat

BRISEL - Savjet Evropske unije produžio je mandate šestorici specijalnih predstavnika EU, uključujući i mandat šefu EU delegacije u Bosni i Hercegovini, Larsu Gunaru Vigemarku.

Njegov mandat je produžen za 14 mjeseci i trajaće do 31. avgusta 2019. godine. Vigemark je na ovu poziciju prvi put imenovan 1. marta 2015. godine.

Mandat visoke predstavnice za Kosovo Natalije Apostolove je takođe produžen do 29. februara 2020. godine. Ona je imenovana na tu funkciju 4. avgusta 2016. godine.

Ostali predstavnici kojima je produžen mandat su Peter Burijan za centralnu Aziju, do 29. februara 2020. godine, Aleksander Rondos za istočnu Afriku, do 29. februara 2020, Angel Losada Fernandez za južni Kavkaz i krizu u Gruziji, do 29. februara 2020.

Iz Savjeta EU navode da specijalni predstavnici imaju za cilj da promovišu politiku i interese Evropske unije u određenim regionima i zemljama kao i da zastupaju određene stavove koji su od važnosti za EU.

"Oni igraju aktivnu ulogu u naporima za jačanje mira, stabilnosti i vladavine prava. Prvi specijalni predstavnici EU imenovani su 1996. godine. Trenutno, osam specijalnih predstavnika EU podržava rad visoke predstavnice Unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Federike Mogerini. To su šest pomenutih predstavnika kao i i specijalni predstavnici za ljudska prava i mirovni proces na Bliskom istoku", navodi se u saopštenju.

