Vijeće naroda u četvrtak o vetu Bošnjaka na Izborni zakon RS

BANJALUKA – Delegati Vijeća naroda Republike Srpske raspravljaće u četvrtak o mehanizmu vitalnog nacionalnog interesa (veto) na Izborni zakon Republike Srpske, a koji je podnio Klub Bošnjaka prije nekoliko dana.

Alija Tabaković, delegat ovog Kluba, kazao je za "Nezavisne novine" da očekuje podršku na veto od strane većine sva tri kluba u Vijeću naroda Republike Srpske.

"Bilo do bitno da veto podrže svi Klubovi, odnosno većina. Nakon što se Vijeće izjasni o vetu, a praksa je nažalost bila da on nikada ne dobije podršku kada ga predloži Klub Bošnjaka, onda to ide na Zajedničku komisiju Vijeća naroda RS i Narodne skupštine Republike Srpske. A ukoliko i tu ne bude postignut dogovor, onda ide na Ustavni sud Republike Srpske", naveo je Tabaković.

Pošto je praksa da obično veto na kraju i završi pred Ustavnim sudom Republike Srpske, to praktično znači da od konačnog usvajanja i stupanja na snagu Izbornog zakona Republike Srpske nema ništa bar narednih mjesec i više dana.

"Nekih mjesec dana, do mjesec i po ne može zakon stupiti na snagu", potvrdio je Tabaković za "Nezavisne novine".

Upravo ovakav epilog, nedavno je najavio i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

On je odgovarajući na pitanje po kojim pravilima će se SNSD prijaviti za izbore, a nakon što je Centralna izborna komisija BiH raspisala izbore po Izbornom zakonu BiH, čije je izmjene namentuo Kristijan Šmit, koga Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, poručio da će ova stranka izaći na izbore, te da će učiniti sve da se implementira Izborni zakon Republike Srpske.

"Republika Srpska je krenula da donese svoj Izborni zakon kako bi provela izbore i računali smo da će to ići brže. Ali sada imamo veto u Vijeću naroda RS i to nas onemogućava da djelujemo po tom zakonu. Nakon Vijeća slijedi konsultacija između Narodne skupštine RS i Vijeća naroda, gdje ne vjerujem da će doći do sporazuma. Potom slijedi Ustavni sud RS, a tek onda ostalo. I to sve ne može da bude završeno u najoptimalnijem roku za dva naredna mjeseca. Formalno ćemo čekati naš Izborni zakon RS, i čim se stvore uslovi odlučivaćemo o tome na koji način će se Republika Srpska ponašati", poručio je tada Dodik.

Međutim, ubrzo nakon toga, on je ponovo komentarisao izbore u BiH i Izborni zakon RS, a tom priliom je u razgovoru za "Politiku", čak ostavio mogućnost da izbori budu održani tek na proljeće 2025. godine.

"Moraćemo se prijaviti na ove lokalne izbore čekajući da vidimo sudbinu našeg zakona. Vjerovatno ćemo u iznudici prihvatiti izlazak na izbore. Ali ako to bude moguće, prebacićemo se na primjenu našeg zakona, koji propisuje da prestaju da važe prava da CIK BiH u Srpskoj sprovodi izbore", rekao je Dodik, pa dodao:

"Postoji, doduše, i drugi način – da napravimo opstrukciju i sačekamo usvajanje našeg zakona pa izbore održimo na proljeće. Ne bi bio prvi put da se izbori odgode".

On je napomenuo i da su za dvije godine i opšti izbori, koje će Srpska sprovesti po svom zakonu.

