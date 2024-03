Vijeće za štampu i online medije u BiH predstavilo Koaliciju medijskih advokata

​Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavilo je danas Koaliciju medijskih advokata u BiH sa ciljem zastupanja medija i medijskih radnika u predmetima za naknadu štete radi klevete.

Pomoć advokata u ovim predmetima nije ograničena na medijske kuće, već je proširena na sve medijske radnike i medije, a prijava slučajeva će ići isključivo preko Vijeća za štampu i online medije u BiH. Koalicija je nastala u januaru ove godine potpisivanjem Deklaracije koalicije u Konjicu na kojoj je prisustvovalo 14 advokata. Osnovana je uz podršku UNESCO-vog Fonda za odbranu medija.

Predstavnik UNESCO kancelarije u Sarajevu, regionalni projekt koordinator Džošua Masarenti je izjavio da je sloboda izražavanja u BiH ozbiljno narušena nizom zakonodavnih inicijativa koje su dovele u opasnost rad novinara, a u nekim slučajevima i njihovu sigurnost. Rekao je da se kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj ne tiče samo tog entiteta jer su odluke sudova sa sjedištem u jednom entitetu pravno obavezujuće na području cijele države BiH.

Na pres-konferenciji Vijeća za štampu i online medije u BiH bili su prisutni i članovi Koalicije medijskih advokata u BiH Irena Puzić-Obradović, advokatica, i Dražen Zubak, advokat.

Dražen Zubak je kazao da se pred sudovima u BiH vodi veliki broj predmeta za naknadu štete radi klevete u kojem različiti subjekti, građani, privredna društva, ali i pojedine institucije, vode protiv medija i medijskih djelatnika. Rekao je da je Koalicija spremna pružati pravnu pomoć medijima i medijskim radnicima u takvoj vrsti sporova.

Dodao je i da postupak samoregulacije Vijeća za štampu i online medije u BiH ima svoje značajne prednosti u smislu da rasterećuje i medije i sudove od sudskih sporova.

Puzić-Obradović je kazala da je cilj advokata da novinare poduče o onome šta je bitno ukoliko bi došlo do sudskog postupka, odnosno, šta je to što je relevantno onda kad se sudi novinarima i koji su to standardi koje primjenjuje Evropski sud za ljudska prava.

Posebno je podvukla i ulogu novinarki, jer je, kako je istakla, ženama u novinarstvu daleko teže nego muškarcima, te naglasila da se o tome nedovoljno govori.

Maida Bahto Kestendžić, projekt koordinatorka Vijeća za štampu i online medije u BiH, je rekla da je cilj projekta u kojem je osnovana Koalicija medijskih advokata ukazati na prednosti samoregulacijskog mehanizma kao sredstva zaštite medija od tužbi za naknadu štete zbog klevete, prenosi "Media.ba".

