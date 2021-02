Vijećnici u Mostaru (ne)će ignorisati OHR

MOSTAR - I pored toga što je Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, poništio prvi krug glasanja za gradonačelnika Mostara i što su ga podržali Misija OEBS-a, Delegacija EU, specijalni predstavnik EU u BiH kao i ambasade Velike Britanije i SAD, Gradsko vijeće grada Mostara, sudeći prema najavama, nastaviće sjednicu drugim krugom glasanja za gradonačelnika Mostara.

"Na temelju člana 100, stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Mostara, nastavak prve sjednice Gradskog vijeća grada Mostara, tačka 5, drugi krug glasanja za izbor gradonačelnika grada Mostara održaće se 10. februara 2021. godine, srijeda, sa početkom u 13 sati, u Gradskoj vijećnici grada Mostar", navodi se u dopisu koji je Ivan Zelenika, predsjednik Gradskog vijeća Mostara, uputio vijećnicima uoči sutrašnjeg nastavka konstitutivne sjednice.

Sudeći prema ovom dopisu, glasanje će biti nastavljeno i pored toga što je Incko poništio prvi krug, međutim prema nezvaničnim informacijama, već na samom početku zasjedanja vijećnici bi trebalo da se odrede o njegovoj odluci, kao i o zahtjevima za tajnim glasanjem.

Inače, Incko je prvi krug glasanja poništio jer nije u saglasnosti sa Statutom, koji kaže da se gradonačelnik u Gradskom vijeću bira tajno. U zajedničkom saopštenju Misije OEBS-a, Delegacije EU, specijalnog predstavnika EU u BiH, ambasada Velike Britanije i SAD uoči nastavka konstitutivne sjednice Gradskog vijeća traži se da se proces vrati na poziciju koja je u skladu sa Statutom, odnosno da glasanje bude tajno.

Podsjećanja radi, sjednica Gradskog vijeća Mostara prekinuta je nakon prvog kruga glasanja o gradonačelniku kada su zasjedanje napustili vijećnici Koalicije za Mostar, jer nije usvojen njihov prijedlog da sjednica bude prekinuta zbog dodatnih konsultacija nakon prvog kruga glasanja. Inače, u drugi krug nakon prvog kruga glasanja prošli su Mario Kordić, kandidat HDZ-a, sa 14 glasova, te kandidat Koalicije za Mostar Zlatko Guzin, koji je dobio 11 glasova.

Juče su se oglasili i iz mostarskog SDA, gdje su istakli da Koalicija za Mostar, koju oni predvode, i BH blok imaju 18 ruku kojima mogu izabrati Guzina za gradonačelnika, a da umjesto dogovora i izbora Guzina, danima iz BH bloka slušaju optužbe i izgovore. I u ovoj stranci tvrde da tajno glasanje koje traže OHR i ostali otvara vrata manipulacijama, ali da je situacija jasna svima te da, ukoliko BH blok podrži Guzina, on će biti gradonačelnik, a ako to ne učini, Mostarom će nastaviti da vlada HDZ.

Sa druge strane, u BH bloku, koji predvodi SDP, navode da neće odustati od svog kandidata Irme Baralije, istovremeno pozivajući Koaliciju za Mostar da podrži Baraliju da postane gradonačelnica.

Nermin Nikšić, lider SDP-a, koji je sa saradnicima juče u Mostaru razgovarao sa Predragom Kojovićem, predsjednikom Naše stranke, rekao je da su članovi BH bloka izloženi neprimjerenom i neprincipijelnom pritisku zbog izbora gradonačelnika te da bi SDA i HDZ trebalo da podrže Baraliju.

"U slučaju da se mi opredijelimo za to da glasamo za kandidata Koalicije za Mostar, rezultatom 17-17 mlađi će biti izabran i to će biti kandidat HDZ-a. Ako Koalicija za Mostar podrži BH blok, opet imamo 17-17 i gradonačelnica postaje Baralija, jer je mlađa. Mislim da je to jasno svakom ko želi objektivno sagledati situaciju", rekao je Nikšić. I sam Kojović rekao je da članovi BH bloka trpe velike pritiske te da je to taktika SDA koja je viđena i ranije, prije svega u Sarajevu, ali da i dalje ostaju na svojim pozicijama.