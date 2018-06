Violeta Bulc dolazi u BiH: Važni koraci ka mostu na Savi kod Gradiške

SARAJEVO, BANJALUKA - Violeta Bulc, evropska komesarka za transport, za desetak dana dolazi u BiH, a glavna tema razgovora će biti izgradnja mosta na Savi kod Gradiške, potvrdio je Ismir Jusko, ministar transporta i komunikacija BiH.

"Za mene lično, most u Gradišci u ovom momentu je u samom vrhu prioriteta kada su u pitanju projekti u vezi s transportnom infrastrukturom i to posebno želim da naglasim i komesarki prilikom našeg susreta", rekao je Jusko za "Nezavisne".

Podsjećanja radi, Vlada RS je još prije više godina obezbijedila polovinu sredstava za izgradnju mosta, oko 20 miliona evra, a s obzirom na to da se radi o međudržavnom projektu, hrvatska strana je godinama odugovlačila i stalno iznalazila nove izgovore, zbog čega radovi ni do danas nisu započeli.

Na naše dopise koje smo im slali tražeći da nam daju konkretne rokove odgovarali su da im je taj most u vrhu prioriteta, ali nikad se nije ništa dešavalo. Dušan Topić, direktor "Autoputeva RS", u nekoliko je navrata otvoreno kritikovao hrvatsku stranu da projekt namjerno sabotira.

Ovog puta, međutim, moglo bi biti drugačije, a iz Vlade Hrvatske nam je stigao odgovor da su prvi put izmijenili svoje planske dokumente, odnosno da su u Programu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koji je usvojen sredinom prošle godine i u kojem nije bilo projekta, ubacili i most na Savi kod Gradiške i pristupnu saobraćajnicu ka autoputu Zagreb - Beograd kod mjesta Okučani.

"Ulaganja obuhvaćaju strateške projekte cestovnog povezivanja s južnom Dalmacijom, pelješki most sa spojnim cestama i novom pelješkom cestom s obilaznicom Stona, početak prve faze izgradnje mosta s pristupnim cestama, novu multimodalnu platformu splitske aglomeracije Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš, most kopno - otok Čiovo, brzu cestu Okučani - Stara Gradiška i most na Savi, državnu cestu D403, čvor Škurinje - Luka Rijeka, obilaznicu Petrijevaca, most Odra na spojnoj cesti koja s autoceste A11 Zagreb - Sisak ulazi u grad Sisak, Podravski ipsilon, spojnu cestu Zabok kod potoka Krapinica, brzu cestu Popovec - Marija Bistrica, Zlatar Bistrica - Zabok, sa spojem na Breznički Hum te druge projekte", kažu oni.

Ukupna ulaganja za sve ove projekte, kako je navedeno, iznose 638.788.246 kuna, a od toga 228.726.000 kuna za izgradnju autoputeva.

Iako nisu naveli koliko će konkretno koštati most na Savi, odranije nam je poznato da će hrvatska polovina mosta iznositi oko 160 miliona kuna, te dodatnih 500 miliona kuna za pristupnu saobraćajnicu, koja će biti spojena na čvor Okučani.

S obzirom na to da će projekt trajati nekoliko godina, očekivano je da nisu u ovogodišnjem budžetu predvidjeli ukupnu sumu koja je potrebna za završetak čitavog posla.

Važno je napomenuti da je Hrvatska čekala sredstva EU za ovaj projekt, a u mandatu prošle komisije bila su predviđena sredstva EU samo za most kod Svilaja, s obzirom na to da je tadašnjim strateškim dokumentima Evropske komisije bio obuhvaćen samo koridor 5c.

U međuvremenu, EU je pristala da u svoje dokumente uključi i autoput Banjaluka - Gradiška pa je, s tim u vezi, ne samo "pogurala" Hrvatsku da se življe angažuje na mostu, već je i dala grant od 6,3 miliona evra za njegovu izgradnju.

EU je zvanično odobrila sredstva nakon sastanka prije tri mjeseca u Banjaluci predstavnika Evorpske investicione banke, glavne banke EU, i Vjekoslava Bevande, ministra finansija i trezora BiH, Željke Cvijanović, predsjednice Vlade RS, i Larsa Gunara Vigemarka, šefa Delegacije EU u BiH.

Mateo Rivelini, šef banke za naš region, je rekao da je most potreban kako bi se saobraćaj izvukao iz najužeg jezgra Gradiške i smanjila ekološka štetnost.

"Postojećim rješenjem saobraćaj se s nezavršenog autoputa preusmjerava u Gradišku. Kada most bude izgrađen skratiće dužinu putovanja i smanjiti potrošnju goriva", rekao je on.