Virus korona ne remeti pauzu u radu institucija BiH

SARAJEVO - Iako je situacija u Bosni i Hercegovini teška, s obzirom na to da pandemija uzrokovana prisustvom virusa korona ne jenjava i da je BiH visoko na listi zemalja koje su rizične i u kojima je stopa smrtnosti od posljedica kovida-19 velika, predstavnici zakonodavne vlasti na nivou institucija BiH ipak će na odmor i to skoro do kraja avgusta, jer nema zakazanih sjednica.

Veliki broj poslanika i delegata s kojima su "Nezavisne" razgovarale kaže da nije vrijeme za odmor i upozoravaju da bi Vijeće ministara trebalo da šalje više usaglašenih zakonskih prijedloga parlamentarcima na odlučivanje.

Opozicione stranke tvrde da su parlamentarci imali dovoljno vremena za odmor, jer su godinu dana potrošili ništa ne radeći, a poslanici i delegati pozicije takođe smatraju da treba raditi, a ne odmarati se.

Lazar Prodanović (SNSD), delegat u Domu naroda BiH, za "Nezavisne" ističe da su tek za posljednju sedmicu avgusta najavljene aktivnosti parlamentarnih komisija i sjednice domova.

Prodanović kaže da nije vrijeme za odmor, ali da bi oni radili i da bi bilo značajno da imaju neke hitne aktivnosti i da Vijeće ministara uputi veći broj zakonskih prijedloga kako bi parlamentarne komisije više radile, a time i domovi.

"Nažalost, nemamo dovoljno aktivnosti. Parlament bi radio više da ima više zakonskih projekata, izmjena i dopuna zakona. Vjerovatno će biti intenzivnijih aktivnosti do kraja godine, iako će i one biti usporene zbog predstojećih lokalnih izbora u BiH", ističe Prodanović.

Ističe da sve ovisi o epidemiološkoj situaciji.

Branislav Borenović (PDP), poslanik u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" kaže da nije vrijeme za kolektivni odmor s obzirom na situaciju u zemlji i pandemiju te da ni Vijeće ministara ne dostavlja usaglašene prijedloge zakona.

"Parlament je, zahvaljujući vladajućoj koaliciji, bio na odmoru skoro godinu dana. Sada na isteku jula konačno je usvojen budžet i kao to je neka super vijest, mislim da je to sramota da se u julu usvaja budžet i da predsjedavajući Savjeta ministara kaže da bi mogli formirati fond za pomoć privredi, a samo što nije avgust. Mislim da to samo pokazuje jednu apsurdnu situaciju u kojoj se nalazimo, da vlast ništa ne radi, a najavljuju da će nešto raditi, a mjesec dana nema najave ni za jednu sjednicu. Mislim da je ovo nastavak jednog bahatog ponašanja i štetne politike prema vlastitom narodu", kaže Borenović.

Amir Fazlić (SDA), delegat u Domu naroda BiH, smatra da bi se zbog kompletne situacije i pandemije virusa korona, koja je sve intenzivnija u BiH, moglo i moralo bez pauze raditi u svim institucijama.

"Nije neophodna pauza, najbitnije je zaštititi građane, njihovo zdravlje, da se poduzimaju određene mjere. Po mom mišljenju, moglo se bez pauze, rijetko će ko ići na odmore. Kome je sad do odmora u ovoj situaciji", kazao je Fazlić.

Saša Magazinović (SDP BiH), poslanik u Predstavničkom domu BiH, kaže za "Nezavisne" da nema kolektivnog godišnjeg odmora ove godine i da svako za sebe odlučuje kad će i koliko raditi.

"Ja ću nastaviti raditi. U ovoj godini se moglo mnogo više uraditi, a zašto nije, treba pitati SDA, HDZ i SNSD. Oni će dati odgovor i za manje stranke koje ih prate", kaže Magazinović.