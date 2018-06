Višković: 80 dana dovoljno da Tužilaštvo donese odluku u vezi smrti Davida Dragičevića

BANJALUKA – Radovan Višković, predsjednik Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini RS, je rekao da je 80 dana dovoljan period za Tužilaštvo da analizira dokaze i donese odluku u vezi sa predmetom smrti Davida Dragičevića.

On je, međutim, rekao da neće podleći pritisku ulice da okvalifikuje djelo na bilo koji način mimo odluke nadležnog Tužilaštva.

"Kao čovjek koji ima porodicu i djecu, ja to ne mogu. Mogu da me objese i spale na lomači, ali ja ne mogu i ne želim da kao narodni poslanik dajem sebi za pravo da kvalifikujem djelo a da ga tužilac još nije okvalifikovao", rekao je Višković.

Govoreći o odbacivanju prijedloga opozicije da se u dnevni red uvrste izmjene Zakona o krivičnom postupku i Zakona o javnim tužilaštvima, rekao je da je sadašnji način vođenja istrage, odnosno tužilačke istrage, uveden za vrijeme kad je sadašnja opozicija bila na vlasti, i da su sadašnja rješenja ista kao i tada.

Što se tiče zahtjeva da se tužiocima oduzme imunitet kako bi strana u postupku nezadovoljna rezultatima istrage mogla da podnese prijavu protiv tužioca, on je rekao da to neće ništa donijeti jer imunitet postoji na nivou Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, a da je to nadležnost prenesena na nivo BiH sa nivoa RS za vrijeme sadašnje opozicije.

Rekao je da nije protiv da se ispune ti zahtjevi opozicije i da se unesu izmjene, ali da to bude urađeno u redovnoj skupštinskoj proceduri, da se provede javna rasprava i čuje mišljenje struke.