Višković: Advokatima uplaćena dugovanja

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izrazio je nadu da advokati u Srpskoj neće početi najavljeni štrajk, nakon što im je Vlada uplatila oko 1,1 milion KM po osnovu zaostalih dugovanja, a ostatak će biti izmiren u 12 jednakih mjesečnih rata.

Višković je rekao novinarima u Laktašima da je za zaostale obaveze advokatima uplaćeno 600.000 KM po osnovu tužbi i sudskih presuda, kao i oko pola miliona KM obaveza iz prošle godine.

"Nadam se da će to biti dovoljno i da advokati razumiju dobru namjeru Vlade", kaže Višković.

On je naveo da će sutrašnjoj Skupštini advokata Srpske, za koju je najavljeno donošenje odluke o štrajku, prisustvovati ministar pravde Anton Kasipović.

"On će im objasniti naše namjere. Mi smo pokazali dobru namjeru da se pitanje dugovanja prema advokatima riješi. U budžetu za ovu godinu imamo 2,5 miliona KM za te namjene. Nadam se da ćemo do polovine iduće godine moći da platimo sve obaveze prema advokatima, koje iznose oko 4,5 miliona KM", rekao je Višković i objasnio da je riječ o obavezama od 2010. godine do danas.

On je istakao da su advokati veoma važni zbog posla koji rade i po službenoj dužnosti brane građane pred sudovima Srpske.

Advokati u Srpskoj najavili su štrajk koji će trajati dok im iz budžeta Srpske ne bude isplaćen dug za naknade i nagrade za rad od 4,3 miliona KM, javili su mediji.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je Srni da će danas biti isplaćeno oko milion KM advokatima koji brane optužene po službenoj dužnosti, jer je za Srpsku i odbrane po službenoj dužnosti njihova uloga veoma važna.

Predsjednik Vlade Republike rekao je da se novac sa Vladinog eskro računa troši zakonito i u skladu sa prioritetima.

Višković je rekao novinarima u Laktašima da na eskro računu Vlade ima dovoljno novca, da su ta sredstva u svakom momentu na raspolaganju i da se upućuju i u javnu potrošnju kao svugdje u svijetu.

"Ako danas imate manji priliv sredstava u budžet, a treba isplatiti penzije ili druge obaveze, normalno je da ćete posuditi taj novac danas, a već prekosutra ga vratiti na isti račun. To se radilo i radiće se ubuduće", poručio je Višković.