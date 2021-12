Višković: Bez obzira na probleme, 2021. je bila uspješna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković smatra da je 2021. godina bez obzira na sve probleme bila uspješna.

Višković je rekao da je uprkos koroni ova godina bila prilično dobra i da nije bilo lako postići te rezultate jer se potpuna ili djelimična zatvaranja i ograničenja privrednih aktivnosti koja se i danas vide u nekim zemljama EU reflektuju na Republiku Srpsku.

"Uprkos svemu tome, zvanični podaci i pokazatelji idu u prilog radu Vlade, njenih institucija, naše privrede... Tako da moram godinu da ocijenim kao uspješnu bez obzira na sve probleme", rekao je Višković za Glas Srpske.

Za spornu odluku Valentina Incka o zabrani negiranja genocida, Višković je ponovio da je to veoma neodgovoran potez, a posljedice će ostati u narednom periodu jer se neke stvari ne rade potrebnom dinamikom, pa se plaši da će se tek nositi sa time.

Ukazao je na pitanje drvoprerađivača koji traže zabranu izvoza oblovine, a tu odluku moraju da donesu institucije BiH.

"Stojim na strani naših drvoprerađivača, mi smo uputili inicijativu u institicije BiH ali nikakve odluke još nema. To je samo jedan primjer šta znači nerad institucije", rekao je Višković.

Na pitanje da li to kočenje ima veze sa spronom odlukom Ustavnog suda BiH o šumamam i šumskom zemljištu Srpske, Višković je odgovorio da su sve to na neki način koordinisane odluke, jer se ništa ne donosi slučajno i pojedinačno već se vrši udar na Republiku Srpsku sa više frontova i strana.

"Na jednoj strani imate visokog predstavnika i nametnutu odluku, na drugoj Ustavni sud koji putem stranaca koji tamo sjede proizvodi odluke na štetu Srpske, da uzmu zemljište, pa šume, vode, ne znam šta je sljedeće i onda na kraju imate priču kako je Republika Srpska neki remetilački faktor, kako djeluje antiustavno i suprotno Dejtonu, što apsolutno nije tačno", naveo je Višković.

Sve te aktivnosti, dodao je, navode na razmišljanje da neko ima plan da jednog dana imamo Republiku Srpsku, ali da ona nema teritoriju, imovinu... Za odluke Ustavnog suda BiH je rekao da idu u pravcu političkog razvlašćivanja Srpske, ali nije daleko od istine ni da postoje ekonomski motivi.

Premijer Višković je naglasio da Republika Srpska nijednog momenta neće uraditi bilo šta što će ugroziti njenu i bezbjednost njenih građana. "To je moja poruka i sve ostalo bi bilo trošenje riječi, a za one koji prizivaju rat postoji stara narodna poslovica koju svi znaju", rekao je on.

Kada je riječ o projektima, premijer je naveo da projekat izgradnje hidroelektrane "Buk Bijela" ide svojom dinamikom, da se rade određena mjerenja sa Crnom Gorom, te da on ne vidi, nakon pokretanja apelacije, da se može napraviti problem.

"Republika Srpska ne planira zaustaviti realizaciju tog projekta i čak i kada bi došlo do neke odluke u pravcu zabrane, mi ćemo naći model kako da nastavimo izgradnju. Na prostoru Hercegovine i stare Hercegovine u ovom trenutku imamo pokrenutu realizaciju energetskih projekata u vrijednosti od dvije milijarde maraca", naglasio je Višković.

Na konstataciju da to znači da će Republika Srpska imati mnogo struje, Višković je rekao da građani imaju korist od toga i da ne smije da se ne govori o tome, te je ponovio da Srpska i za građane i za privredu ima daleko najjeftiniju struju i u BiH i u regiji.

"U ovom trenutku nema poskupljenja za domaćinstva, ima za privredne subjekte, ali će i dalje imati daleko niže cijene struje, nego što je bila u FBiH u prošloj godini", naveo je Višković.

Izbori koji idu naredne godine, uz realizaciju zaključaka sa posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa vraćanjem nadležnosti, neće i ne mogu, kaže Višković, pojesti cijelu godinu jer život ide dalje i sa izborima i bez izbora i sa zaključcima i bez njih.

"Vlada Srpske i njene institucije moraju da rade svoj posao i mi ćemo to raditi bez obzira na to da li ćemo nailaziti na olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti. Izbori su bili i prošle godine, biće ih i poslije 2022, ali ne očekujem da će to uticati na ono što Vlada ima u planu", rekao je Višković.

Kada je riječ o mjerama koje su preduzimane da se spriječi širenje virusa korona, Višković je rekao da su u Srpskoj najliberalnije, a da, uslovno rečeno, ni oni koji su primjenjivali najrigoroznije mjere, nisu dobili ono što su željeli.

Za podatke o umrlima je rekao da se poštuje procedura koju je ustanovila Svjetska zdravstvena organizacija, a da mnogi to ne rade.

"Pacijenti kod kojih je recimo karcinom bio u završnom stadijumu, a oni se u posljednjem trenutku zaraze koronom, vode se kao da su preminuli od korone. To je u skladu i po procedurama SZO i ja ne želim da ulazim u stručna objašnjenja, već samo da kažem da postupamo onako kako je SZO rekla da se to statistički void", naveo je Višković.

Uzroke povećane smrtnosti, istakao je, treba tražiti u velikom procentu nevakcinisanih, navodeći da procenat vakcinisanih protiv kovida nije na nivou na kojem bi trebalo da bude, iako je Republika Srpska obezbijedila dovoljan broj vakcina.

"Trenutno imamo dovoljan broj i svakome smo omogućili da primi vakcinu koju želi", rekao je premijer i apelovao da se građani vakcinišu.