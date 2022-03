Višković: Bezbjednosni sektor izdvojeni centar moći pod kontrolom bošnjačkih političara

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković danas je najoštrije osudio skandaloznu zabranu ulaska u BiH profosoru beogradskog Filozofskog fakulteta Milošu Koviću.

"Zabrana ulaska uvaženom profesoru Koviću predstavlja direktan dokaz da su institucije BiH, a pogotovo kad je riječ o bezbjednosnom sektoru, izdvojeni centar moći, u službi i pod direktnom kontrolom bošnjačkih političkih struktura, kojim su, javno, usta puna BiH i ljudskih prava, a koje u stvarnosti čine sve što mogu da ugroze prava srpskog naroda, uključujući i pravo na slobodno izražavanje i iznošenje činjenica", rekao je Višković za Srnu.

On je najavio da će Vlada Republike Srpske zatražiti od nadležnih institucija BiH hitno i argumentovano objašnjenje o tome kako jedan uvaženi i priznati istoričar može predstavljati "prijetnju po bezbjednost BiH" i čiju on to, konkretno, ugrožava bezbjednost iznošenjem svojih stavova.

"Bojim se da će ova odluka političkog Sarajeva grubo narušiti i odnose između Srbije i BiH, i to u trenutku dok političko rukovodstvo Srbije uporno i istrajno radi na normalizaciji međunacionalnih odnosa u cijelom regionu, a posebno u BiH", naglasio je Višković.

Granična policija BiH, na graničnom prelazu Vardište, zabranila je juče ulazak u BiH profesoru Milošu Koviću uz obrazloženje da "predstavlja prijetnju po bezbijednost BiH".